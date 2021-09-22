تقوية جهاز المناعة وتحسين الرؤية... عالم روسي يحدد فوائد بعض أنواع الفطر

وجّه عالم الفطريات الروسي، ميخائيل فيشنفسكي، عددًا من النصائح حول الفطر وفوائده وأهم أنواعه.

ففي مقابلة مع "سبوتنيك"، تحدّث العالم عن فوائد الفطر في تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة وعدم الاهتمام فقط لما يتم جمعه الآن في هذه الفترة الموسمية.

مضيفا أن الفطور التي تنمو على الأشجار مثل فطر "تشاغا" يمكن جمعها طوال السنة وليس لها موسم محدد، وتعتبر الأفضل لتقوية الجهاز المناعي، بالإضافة لفطريات "قوس البتولا" وعدد من الأنواع التي يتجاوز عددها الـ50 نوعا.

وتابع فيشنفسكي، بأن فطر "الشانتريل" وهو الأكثر شيوعا، يحتوي على العديد من المواد التي تساهم بتحسين الرؤية وينصح بتناوله الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، وإضافته في برنامجهم الغذائي الدائم.

مضيفا بأن جميع الخصائص الغذائية للفطر تبقى موجودة تقريبا خلال عملية الطهي أو خلال فترة التجفيف أو التجميد، باستثناء بعض الفيتامينات التي تتلف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.