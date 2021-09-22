هل يمكن علاج حصوات الكلى دون عمل جراحي؟

أصبحت حصوات الكلى مشكلة شائعة بالنسبة للكثيرين من سكان العالم وأصبح السؤال الشائع معها: هل تحتاج لعمل جراحي للتخلص منها أو هناك طرق أخرى لذلك؟

تشير الدلائل الإرشادية الدولية إلى أنه ليست كل حصوات الكلى تحتاج إلى علاج جراحي للتخلص منها، ولقد وجد في الأبحاث أن حصوات الكلى الصغيرة سوف تمر من تلقاء نفسها مع تدفق البول.

وأحيانا تساعد إضافة دواء في طرد هذه الحصى في حالات معينة، بحسب ما نشر موقع onlymyhealth الطبي.

هل يمكن إزالة حصوة الكلى دون العمل الجراحي

لاتحتاج جميع الحصى للعمل الجراحي للتخلص منها، حيث يتوقف ذلك على عدد من الشروط، وهي:

1-حجم الحصى: لقد وجد أن الحصى التي يزيد قطرها عن 6 مم أقل احتمالا لتمريرها دون مساعدة جراحية، فالحصى التي وصلت إلى الحالب ويقل حجمه عن 6 مم لديها أكثر من 70٪ كفرصة لإخراجها في البول دون علاج جراحي.

2-موقع الحصى: فالحصى التي وصلت إلى مستوى الحالب السفلي، وهو الجزء السفلي من أنبوب البول والذي تم اكتشافه في هذا الوضع، لديها فرص أفضل للخروج في البول دون علاج جراحي مقارنة بالحجر الذي تم الحصول عليه عالق في الجزء العلوي من الحالب وتم اكتشافه في هذا الوضع.

متى تصبح جراحة إزالة حصوات الكلى ضرورية؟

ويصبح اللجوء للحل الجراحي كطريقة لإزالة الحصى، عندما تسبب حصوات الكلى انسدادا شديدا يؤدي إلى أعراض لا يمكن السيطرة عليها مثل الألم الشديد والقيء، فحصوات الكلى أو حصوات الحالب تؤدي إلى انسداد تدفق البول والتسبب في تورم الكلى الذي من المحتمل أن يضر بوظيفة تلك الكلية.

وعندما تكون حصوات الكلى مرتبطة بعدوى المسالك البولية وخاصة في حال معاناة المريض من الحمى كعرض ظاهر.

وفي حال العثور على حصوات الكلى أو حصوات الحالب في الكلية العاملة الوحيدة للمريض، يحدث هذا إذا كان المريض قد حصل على كلية واحدة بالولادة أو تمت إزالة الكلية الأخرى أو لا تعمل لسبب آخر.

وإذا كانت حصوات الكلى أو حصوات الحالب موجودة في الكلى أو كلا الحالبين، مما يؤدي إلى انسداد تدفق البول على كلا الجانبين.

ومن المحتمل أن تتم إدارة الحصوة التي خضعت للمراقبة أو العلاج الطبي لأكثر من أسبوعين من خلال التدخل الجراحي لأنه كلما طالت مدة بقاء هذه الحصوة داخل أنبوب البول، زاد تلف الأنسجة.