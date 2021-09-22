سناب شات يتيح تعلم لغة الإشارة

وقال موقع "TheVerge" إن الخطوة التي اتخذتها الشركة تأتي كجزء من جهودها لإحياء الأسبوع الدولي للصم، ومن المنتظر أن تستخدم عدسات الواقع المعزز الجديدة الذكاء الاصطناعي وتقنية الرؤية الحاسوبية.

وتمكنت الشركة من تطوير تقنية SignAll التي يمكن استخدامها لتتبع حركات اليد لترجمة لغة الإشارة إلى لغة منطوقة، يأتي ذلك بعدما أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول Ace ASL المدعوم من نظام التشغيل iOS في شهر أبريل/ نيسان.

وتعمل تلك التقنية بفضل قدرة إحدى العدسات على قراءة تهجئة الأصابع، بمعنى أنها تشكيل أحرف فردية بالأصابع لتهجئة كلمة، فيما ترشد المستخدم عدسات أخرى إلى كيفية تهجئة اسم المستخدم الخاص بلغة الإشارة، وكذلك قراءة بعض الكلمات شائعة الاستخدام مثل "الحب" و"الابتسامة" و"العناق".

من جانبها، صرحت جينيكا باوندز، مصممة برمجيات في الشركة والتي كان لها دور رئيسي في المشروع، بأنها تأمل في أن تعزز هذه العناصر الجديدة التي تمت إضافتها للمنصة الوعي وتساعد المزيد من الناس على تعلم طريقة جديدة للتواصل.

وكشفت باوندز عن أن الدافع الأكبر للمشاركة في هذا المشروع هو ابنها الأكبر الذي يواجه صعوبة في تعلم لغة الإشارة الأمريكية.