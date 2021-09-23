طبيبة تكشف ارتباط "ألم العيون" بنزلات البرد

أوضحت اختصاصية طب وجراحة العيون في قسم أمراض العيون في مركز بيراغوف الوطني للطب والجراحة، إيرينا ليشينكو، أسباب وجود ألم في العيون عند الإصابة بنزلات البرد.

وقالت ليشينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في الواقع، تتفاعل العيون دائما مع الأمراض. ويوجد مفهوم شائع "العيون المريضة". حيث يظهر لمعان في العينين. ويحدث ذلك عندما يكون الشخص في حالة خطيرة إلى حد ما، أو تعرض للتسمم أو أصيب بمرض فيروسي، أو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة".

وشبهت الطبيبة الألم بشعور بوجود "رمل" في العينين، وثقل وإرهاق، وتهيج العيون من العوامل الخارجية.

ولتخفيف هذه الحالة نصحت الطبيبة بالحد من إجهاد العين، والتقليل من القراءة وتجنب استخدام الأجهزة اللوحية والمحمولة والأجهزة الأخرى، واستخدام قطرات مرطبة .

واختتمت الطبيبة بقولها: "قد تؤثر الإصابة بالإنفلونزا وأمراض أخرى، على الأوعية الدموية للعين. لذلك يمكن أن يظهر نزيف على مقل العينين. يجب على الأشخاص الذين يعانون غالبًا من نزيف في العين تقوية الأوعية الدموية، وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات بما فيها فيتامين سي".