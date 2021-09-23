باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي... بعد هدفي أشرف حكيمي

يواصل فريق "باريس سان جيرمان" طريق انتصاراته في الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على منافسه "ميتز" بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء.

وتمكن اللاعب المغربي الدولي، أشرف حكيمي، من إحراز هدفي فريق باريس سان جيرمان، في الدقيقتين الـ5 والـ95. وبتلك النتيجة، يكون الفريق الفرنسي قد حقق الفوز في جميع مبارياته في مسابقة الدوري في بلاده هذا الموسم.

ويشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد غاب عن صفوف فريق باريس سان جيرمان أمام ميتز، بسبب معاناته من إصابة بكدمة في ركبته اليسرى.

وتصدر فريق باريس سان جيرمان بتلك النتيجة، قائمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة، يليه فريق أولمبيك مارسيليا برصيد 14 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، على ميتز، كالتالي:

1- باريس سان جيرمان: 21 نقطة

2- مارسيليا: 14 نقطة

3- أنجيه: 12 نقطة

4- لانس: 12 نقطة

5 - لوريان: 12 نقطة

6- ليون: 11 نقطة

7- نيس: 11 نقطة

8- نانت: 10 نقاط

9- ستراسبورج: 10 نقاط

10- مونبلييه: 9 نقاط

11- كليرمونت: 9 نقاط

12- رين: 8 نقاط

13 - موناكو: 8 نقاط

14- ليل: 8 نقاط

15- ستاد ريمس: 7 نقاط

16- بوردو: 6 نقاط

17 - تروا: 5 نقاط

18 - بريست: 4 نقاط

19- سانت إيتيان: 3 نقاط

20 - ميتز: 3 نقاط