السر وراء تصوير فيلم "ديون" في أبوظبي... فيديو

بدأت دور العرض السينمائية، على مستوى العالم، اليوم الخميس، عرض فيلم "Dune" (ديون)، الذي تم تصوير جزء كبير منه في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وكشفت صحيفة "العين" الإماراتية، عن السبب وراء تصوير مشاهد عديدة من الفيلم في أبوظبي.

وقالت الصحيفة إنه تم تصوير المشاهد في أبوظبي، لإظهار تفاصيل استخدام المناظر الصحراوية الطبيعية الخلابة، كموقع تصوير يحاكي الطبيعة الرملية الخاصة بالكوكب الشهير "أراكيس"، والذي يظهر ضمن أحداث الفيلم.

وشهد صحراء "ليوا" في أبوظبي، تصوير فيلم المغامرة، على مدار 11 يوما، وذلك بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية.

وأظهرت مشاهد ولقطات، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكواليس العمل، عدد من الممثلين وطاقم العمل خلال وجودهم في موقع التصوير لاستكمال سلسلة من المشاهد الرئيسية في الكوكب الرملي الذي تدور فيه أحداث فيلم "Dune".

وتدور قصة الفيلم عن الشاب بول أترايدس، وهو شاب موهوب، ولد ليواجه مصيره الغامض، حيث اضطر للسفر إلى "أراكيس"، الكوكب الأخطر في الكون، ليضمن مستقبل عائلته وشعبه.

ويسبب سفر أتراديس في ثورة القوى الخبيثة والطامعة، ويدخل معهم في صراع على أثمن مورد موجود ومتوفر حصرا في هذا الكوكب، وهو عبارة عن سلعة تطلق العنان لأعظم إمكانات البشر.