تسجيل
15:29 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مخلوق بحري من فئة الهلاميات

    مجلة تكشف عن مخلوقات "من عالم آخر" تخالف الأدبيات العلمية... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/flutie8211
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1050232700_0:908:2047:2060_1200x675_80_0_0_61df3e9ae3090c8007d7cab9c25569a5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109231050232940-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    كشفت مجلة علمية عن مخلوقات غريبة جدا تعيش على كوكب الأرض، تتميز بصفات تخالف جميع الأدبيات العلمية المعتقدة حولها سابقا، واصفة هذه الكائنات بـ"المخلوقات من عالم آخر" لكنها تعيش على الأرض.

    يصنف العلماء بعض أنواع الكائنات تحت اسم "الأجسام الجيلاتينية" (gelatinous)، أي تلك المخلوقات الشفافة التي تعيش في بعض المناطق في المحيطات والتي لديها أجسام غريبة جدا شبيهة بالهلام، وتستطيع إصدار الأضواء بشكل طبيعي، حيث يمكن مشاهدة الوجبة الأخيرة التي تناولتها وهي داخل بطونها.

    أسنان سمكة ضخمة ميتة
    © Photo / pixabay/simonegmoreira
    مجلة علمية: "كائن فضائي" يرعب مخلوقات البحار بسبب "عضة دائرية"... صور وفيديو
    ونشرت مجلة "livescience" العلمية تقريرا حول دراسة جديدة سلطت الضوء على بعض المخلوقات الغريبة التي رصدت مؤخرا أسفل جليد القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا في أقصى جنوب الأرض، حيث اعتبرت بعض المخلوقات المرصودة "تخالف الأدبيات العلمية المعتقدة عنها سابقا".

    مشاهد غريبة جدا صورها العلماء بالصدفة

    نشر العالم إيميليانو سيمولي، فيلما يوثق هذه المخلوقات الغريبة التي صورها فريق البحث في أعماق المحيط الجنوبي في منطقة ماكموردو ساوند.

    ونوهت المجلة إلى أن التفاصيل الاستثنائية والدقيقة الموجودة في الفيديو سمحت للباحثين بتحديد عشرات الأنواع من الحيوانات الجيلاتينية الغريبة، منها نوعان من قناديل البحر وثلاثة أنواع من هلام المشط غير معروفين للعلم حتى يومنا هذا، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة "Biodiversity Data Journal"، في وقت سابق.

    وصور سيمولي، المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في جامعة "تسمانيا" الأسترالية، اللقطات الفريدة أثناء زيارة قام بها للقارة القطبية الجنوبية لإجراء بحث بين عامي 2018 و 2019. حيث كان يعمل على رصد الطحالب لكنه صدم بالمخلوقات الجديدة التي رصدتها عدسة كاميرته.

    وقال سيمولي: "تلعب الطحالب الجليدية دورا مهما وحيويا دروة الغذاء البحرية القطبية والنظم البيئية". مبينا أن هدف البعثة العلمية كان التحقق من وفرة الطحالب في ظل الظروف المناخية المتغيرة.

    اقرأ أيضا: علماء يكشفون عن حيوانين "خالدين" ضمن أطول 10 مخلوقات عمرا بقائمة "لا تصدق"

    زعنفة حوت كبير
    © Photo / pixabay/muzz603
    حيتان تخفي يدا بـ5 أصابع من مخلوق مشى على الأرض... صور وفيديو
    العلماء: صورنا "بوابة سحرية في عالم آخر"

    أدخل الباحثون كاميرات عبر حفرة ثقبت في الجليد وتم تصوير مشاهد غريبة جدا، عن طريق الكاميرات ثبتت على غواصات مربوطة بشاشات موجودة داخل الخيمة الميدانية التي جلس فيها الفريق، حيث أشار سيمولي في البيان حول النتائج إلى أن هذه الكاميرات فتحت "نافذة على نظام إيكولوجي للمحيط نادر جدا لم يلمح سابقا...يشبه بوابة سحرية لعالم آخر".

    وبدروها، اعتبرت المؤلفة الرئيسية للدراسة، غيرلين فيريجين، باحثة ما بعد الدكتوراه في الوكالة اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الأرض البحرية (JAMSTEC) في كاناغاوا، أن "اللقطات كانت بمثابة منجم ذهب لعلماء الأحياء الذين يدرسون المخلوقات الجيلاتينية. من الصعب للغاية الحفاظ على الهياكل الحساسة في أجسام قنديل البحر وهلام المشط الإسفنجية عند إخراج الحيوان من الماء، لذلك قررنا دراسة هذه الأنواع من خلال الفيديو عن طريق مقارنتها برسوم وأوصاف علماء الطبيعة، والتي يرجع تاريخ العديد منها إلى في أوائل القرن العشرين".

    12 مخلوقا "تخالف أدبيات العلم"

    أبلغ العلماء عن مشاهدة 12 نوعا من الحيوانات الجيلاتينية، لم تتطابق مع الأوصاف المنشورة في الأدبيات العلمية، وتوقع العلماء أن 5 من هذه الأنواع غير موصوفة على الإطلاق.

    كتب سيمولي على "يوتيوب" أنه بعد النظر إلى البيئات البحرية الأخرى تحت الجليد البحري، قد يرغب الإنسان في معرفة المزيد عن الموائل الغامضة والنائية في هذه المناطق.

    اقرأ أيضا: حيوان ينقض بسرعة طائرة في قائمة مخلوقات "النخبة" الأسرع على وجه الأرض... صور وفيديو

    انظر أيضا:

    سمكة قرش تتحول إلى "لقمة صغيرة" بفم هامور عملاق... فيديو
    "فيتامين د" يجب تناوله في أوقات محددة ومع بعض الأطعمة لكسب فوائده
    دراسة جديدة: يمكن عكس الشيب وإعادة لون الشعر و"الحل بين يديك"
    مشاهد مؤلمة لبكاء "سفاح المحيط" حوت أوركا القاتل... فيديو
    5 فوائد "لن تتخيلها أبدا" تقدمها حبة كوسا واحدة
    حوت قاتل يدمر سجنه في محمية حزنا على أطفاله ووحدته... فيديو
    دراسة: مشكلة "لن تتخيلها" تزيد نسبة الوفاة 119% لمن فوق سن الـ60
    حيتان تخفي يدا بـ5 أصابع من مخلوق مشى على الأرض... صور وفيديو
    بومة تغسل وجهها بشكل غريب لا ينقصها سوى الصابون... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات لافتتاح معرض تشيلسي الكبير للزهور في لندن، إنجلترا 20 سبتمبر 2021
    معرض تشيلسي للزهور 2021
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في أصعب الظروف
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في "أصعب الظروف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك