نساء قرية يحتفلن بحكم يجبر مغتصب على غسل وكي ملابسهن 6 أشهر

فرض القضاء الهندي عقوبة على الشاب لالان كومار ( 20 عاماً)، تقضي بشراء جميع مستلمات ومواد التنظيف لغسل وكي الملابس لمدة 6 أشهر لنحو 2000 امرأة في قرية ماجهور التابعة لولاية بيهار، بموجب حكم، صدر أمس الأربعاء.

وبحسب "أ ف ب" التي نقلت تفاصيل الحكم، قال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار، سانتوش كومار سينغ، إن الشاب الذي يعمل في مجال غسل وكي الملابس، قد أوقف في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بتهمة محاولة الاغتصاب ولم يحدد حتى الآن موعد محاكمته.

بدورها، أشارت نسيمة خاتون، رئيسة مجلس القرية، إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة"، منوهة إلى أنها ستراقب الشاب وأن الحكم "أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون كرامتها".

وعبرت نساء القرية عن سعادتهن بقرار المحكة حيث فتح النقاش بشكل واسع حول جرائم العنف ضد المرأة، وقالت المواطنة أنجوم بيروين، إن "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع".

الجدير بالذكر، أن الهند عدلت القوانين الخاصة بالاغتصاب، بعد حادثة اغتصاب جماعي عام 2012 في نيودلهي، لكن على الرغم من القوانين الجديدة، ما تزال نسبة الجرائم مرتفعة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب في 2020 فقط، بالتزامن مع توجيه اتهامات للشرطة بعدم بذل جهود ووضع إجراءات كافية لمنع جرائم العنف والفشل في إحالة قضايا الاعتداء الجنسي إلى المحكمة، كما تشير المصادر.