عملية "نوعية" لتحرير جرو اختطفه قرد 3 أيام... فيديو

استطاع مواطنون ماليزيون إنقاذ جرو منزلهم الصغير بعد أن اختطفه قرد من نوع "مكاك" لمدة ثلاثة أيام، واحتجزه كرهينة على قمة الأشجار العالية.

اختطف قرد مكاك جروا صغيرا يحمل اسم "سارو"، عمره ثلاثة أسابيع فقط، يعيش مع عائلة ماليزية بعد أن ادعى أنه صديقه، حيث أخذ الجرو الصغير وصعد به إلى قمة الأشجار المجاورة وأعمدة الهاتف واحتفظ به لمدة ثلاثة أيام.

وبدأ الجرو الصغير بعد يوم بإصدار أصوات تدل على شعوره بالألم والمعاناة، خصوصا أنه لم يتناول الطعام منذ اختطافه، وحاول الهرب أكثر من مرة لكنه كان ضعيفا ولم يستطع مقاومة القرد.

وبحسب صحيفة "newsweek"، حاولت العائلة إقناع القرد بإنزاله عن قمة الشجرة بعدة طرق منها الطعام، لكن جميع العمليات باءت بالفشل.

وقررت العائلة مع الاستعانة بالأهالي، إخافة القرد من خلال رمي الحجارة بشكل كثيف على قمة الشجرة ملاحقته، حتى رمى أخيرا الجرو في منطقة مليئة بالأعشاب ليحتضه الأهالي المحتفلين على الفور ويضعوه في بطانية ويقدموا له الطعام.

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