جواميس تنفذ استراتيجية "الاتحاد قوة" لإنقاذ فرد من فخ أسود... فيديو

نفذ قطيع من الجواميس استراتيجية فريدة بهدف إنقاذ أحد أفراد القطيع من مجموعة لبؤات جائعة، بعد أن وقع بفخ مميت نفذته الأسود.

تظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "Latest Sightings" المتخصصة بعالم الحيوان على "يوتيوب" 8 لبؤات تنفذ هجوما على قطيع من الجواميس البرية.

ولاحقت اللبؤات قطيع الجواميس لمدة من الوقت بهدف إرهاق أفراد القطيع، واستدرجته نحو أحد السواتر الترابية، الأمر الذي جعل الجواميس تضطر لقطعه، حيث علق جاموس هرم على حافة الساتر الترابي، الأمر الذي جعله يواجه موتا حقيقيا، حيث تقدمت اللبؤات وحاولت افتراسه أكثر من مرة.

وتدخل قطيع الجواميس على الفور وعاد أدراجه نحو الجاموس العالق، حيث التفّ حوله حتى تمكن من الفرار، وهي ميزة تشترك فيها الجواميس بهدف حماية أنفسها من الحيوانات المفترسة، حيث تعتمد على اتحاد أفراد القطيع وكثرته للدفاع عن أنفسها.

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