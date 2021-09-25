اكتشاف مجرتين متخفيتين على "حافة الزمكان" باستخدام 66 تلسكوبا لاسلكيا... صور وفيديو

رصد علماء الفلك، عن طريق الصدفة البحتة، مجرتين على "حافة الزمان والمكان" (تعبيرا عن البعد الكبير جدا) ظلت مختبئة ومتخفية خلف حجاب كثيف من الغبار، حتى تم اكتشافها الآن.
وقاد هذا الاكتشاف مجموعة من العلماء بقيادة العالم، يوشينوبو فوداموتو، عالم الفلك في معهد أبحاث العلوم والهندسة بجامعة "واسيدا" باليابان، والمرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ)، حيث رصد الفريق عن طريق الصدفة إشارات طيفية غريبة من المجرتين أثناء دراسة المجرات المجاورة التي تتألق بأضواء أكثر سطوعا بالأشعة فوق البنفسجية.
وبحسب موقع "tweaktown" استخدم الفريق مصفوفة "أتاكاما" الكبيرة المليمترية - الفرعية (ALMA)، الموجودة في تشيلي لصنع هذا الاكتشاف.
[Press Release] Untangling the Formation of Planetary Systems with Deuteriumhttps://t.co/0SZaUvmXaW— NAOJ ALMA project (@NAOJ_ALMA_en) September 15, 2021
International team using ALMA revealed the distribution of heavy hydrogen (deuterium) in planet formation sites with the highest resolution ever achieved. pic.twitter.com/r6oFRgQ8sy
وتعتبر منظومة (ALMA) عبارة عن مقياس تداخل فلكي يتكون من 66 تلسكوبا لاسلكيا وهو قادر على الرؤية من خلال البيئات والأكوان المتراكمة المتواجدة على مسافات كبيرة جدا "بشكل لا يصدق".
Today @Nature features 2 research made with ALMA data.— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) September 22, 2021
📷1: Distant galaxies imaged with ALMA, #Hubble and VISTA ESO. Green and orange represent radiations from ionized carbon atoms and dust particles
📷2: Composite image of galaxy cluster MACSJ 0138.
➡️https://t.co/7zh1b5oIUe pic.twitter.com/NyLGPdWcta
وعثر الفريق على المجرتين الجديدتين عندما كان يرصد مجرتين مستهدفتين يطلق عليهما رمزي "REBELS-12" و"REBELS-29".
The XVIII team found that these kinematics, or motions, can be used to search for the signatures of planets in the disks. #maps #stars #astronomy #ALMA— NRAO (@TheNRAO) September 15, 2021
Credit: R. Teague et al (MAPS) pic.twitter.com/jss53lIVBs
وخلال عمليات الرصد لاحظ الفريق أنه على بعد آلاف السنين الضوئية من المجرات المستهدفة، كانت هناك انبعاثات لامعة غريبة قاموا بتتبعها ودراسة مصدرها.
وبعد البحث والمتابعة اكتشف الفريق مجرتين أطلق عليهما اسمي "REBELS-12-2" و"REBELS-29-2".
"ALMA Scientists Uncover the Mystery of Early Massive Galaxies Running on Empty" by @TheNRAO https://t.co/JDAP71G0us pic.twitter.com/T1gJ6YkhEv— ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) September 25, 2021
وتخفت هذه المجرات لفترة طويلة جدا خلف سحابة من الغبار الكوني، حيث لا يمكن رؤيتها من خلال الأشعة فوق البنفسجية أو عن طريق الضوء البصري.
يقدر الباحثون أن المجرات المكتشفة حديثًا تشكلت بعد 800 مليون سنة فقط من ولادة الكون التي حدثت قبل 13.8 مليار سنة.
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