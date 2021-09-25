اكتشاف مجرتين متخفيتين على "حافة الزمكان" باستخدام 66 تلسكوبا لاسلكيا... صور وفيديو

اكتشف علماء فلك يابانيون مجرتين متخفيتين على "حافة الزمان والمكان"، وهو ما وصفه أينشتاين بـ"الزمكان"، باستخدام 99 تلسكوبا لاسلكيا لاكتشاف المسافات البعيدة جدا واختراق البيئات والأكوان المتراكبة.

رصد علماء الفلك، عن طريق الصدفة البحتة، مجرتين على "حافة الزمان والمكان" (تعبيرا عن البعد الكبير جدا) ظلت مختبئة ومتخفية خلف حجاب كثيف من الغبار، حتى تم اكتشافها الآن.

وبحسب التقرير المنشور في مجلة "vice" تشكلت هذه المجرات المحجوبة منذ أكثر من 13 مليار سنة، أي بعد حوالي 800 مليون سنة فقط من ولادة الكون نفسه، الأمر الذي قد يمكن العلماء ويساعدهم في العثور على أجسام قديمة أخرى يغمرها الغبار.

وقاد هذا الاكتشاف مجموعة من العلماء بقيادة العالم، يوشينوبو فوداموتو، عالم الفلك في معهد أبحاث العلوم والهندسة بجامعة "واسيدا" باليابان، والمرصد الفلكي الوطني الياباني (NAOJ)، حيث رصد الفريق عن طريق الصدفة إشارات طيفية غريبة من المجرتين أثناء دراسة المجرات المجاورة التي تتألق بأضواء أكثر سطوعا بالأشعة فوق البنفسجية.

وبحسب موقع "tweaktown" استخدم الفريق مصفوفة "أتاكاما" الكبيرة المليمترية - الفرعية (ALMA)، الموجودة في تشيلي لصنع هذا الاكتشاف.

[Press Release] Untangling the Formation of Planetary Systems with Deuteriumhttps://t.co/0SZaUvmXaW

International team using ALMA revealed the distribution of heavy hydrogen (deuterium) in planet formation sites with the highest resolution ever achieved. pic.twitter.com/r6oFRgQ8sy — NAOJ ALMA project (@NAOJ_ALMA_en) September 15, 2021

وتعتبر منظومة (ALMA) عبارة عن مقياس تداخل فلكي يتكون من 66 تلسكوبا لاسلكيا وهو قادر على الرؤية من خلال البيئات والأكوان المتراكمة المتواجدة على مسافات كبيرة جدا "بشكل لا يصدق".

Today @Nature features 2 research made with ALMA data.

📷1: Distant galaxies imaged with ALMA, #Hubble and VISTA ESO. Green and orange represent radiations from ionized carbon atoms and dust particles

📷2: Composite image of galaxy cluster MACSJ 0138.

➡️https://t.co/7zh1b5oIUe pic.twitter.com/NyLGPdWcta — ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) September 22, 2021

وعثر الفريق على المجرتين الجديدتين عندما كان يرصد مجرتين مستهدفتين يطلق عليهما رمزي "REBELS-12" و"REBELS-29".

The XVIII team found that these kinematics, or motions, can be used to search for the signatures of planets in the disks. #maps #stars #astronomy #ALMA



Credit: R. Teague et al (MAPS) pic.twitter.com/jss53lIVBs — NRAO (@TheNRAO) September 15, 2021

وخلال عمليات الرصد لاحظ الفريق أنه على بعد آلاف السنين الضوئية من المجرات المستهدفة، كانت هناك انبعاثات لامعة غريبة قاموا بتتبعها ودراسة مصدرها.

وبعد البحث والمتابعة اكتشف الفريق مجرتين أطلق عليهما اسمي "REBELS-12-2" و"REBELS-29-2".

"ALMA Scientists Uncover the Mystery of Early Massive Galaxies Running on Empty" by @TheNRAO https://t.co/JDAP71G0us pic.twitter.com/T1gJ6YkhEv — ALMA Observatory at Home📡 (@almaobs) September 25, 2021

وتخفت هذه المجرات لفترة طويلة جدا خلف سحابة من الغبار الكوني، حيث لا يمكن رؤيتها من خلال الأشعة فوق البنفسجية أو عن طريق الضوء البصري.

يقدر الباحثون أن المجرات المكتشفة حديثًا تشكلت بعد 800 مليون سنة فقط من ولادة الكون التي حدثت قبل 13.8 مليار سنة.