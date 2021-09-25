بنزيما يساعد بطلة بارالمبية في ارتداء حذائها... فيديو

قام اللاعب كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الأسباني، بمساعدة سوزانا رودريغيز، بطلة الألعاب البارالمبية في "الترياثلون"، في إعادة ارتداء حذائها بعدما "طار" بعيدا في الهواء، قبل بدء مباراة فريقه أمام نظيره فياريال بالدوري الأسباني.

ونفذت سوزانا ضربة بداية مباراة ريال مدريد وفياريال بالجولة السابعة للدوري الأسباني، حيث حلَّت ضيفة على ملعب سانتياغو برنابيو للاحتفاء بإنجازها الأخير في دورة الألعاب البارالمبية، طوكيو 2020.

ورافقت سوزانا النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما، إلى أرض الملعب، وقامت بركل الكرة ليطير حذائها بعيدا في الهواء، وهو ما دفع بنجم ريال مدريد إلى الإسراع بإعادته إليها في لقطة أشاد بها الجميع.

وكانت سوزانا رودريغيز، اللاعبة الجاليكية، قد فازت بالميدالية الذهبية في "الترياثلون" في دورة الألعاب البارالمبية، طوكيو 2020.

يشار إلى أن النادي الملكي يدخل اللقاء، اليوم، وهو في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فياريال في الترتيب الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

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