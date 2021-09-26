خباز من أصل عربي يزود مائدة ماكرون بخبزه لمدة عام

سيحظى خباز عربي الأصل بفرصة تزويد مائدة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، بخبز الباغيت لمدة عام.

وسيقدم الخباز مكرم العكروت، تونسي الأصل والذي يعمل في مخبز "لي بولانجيه دو رويي" في الدائرة الثانية عشرة في باريس، خبز الباغيت لمائدة الرئيس الفرنسي، لمدة عام بعد فوزه بمسابقة "أفضل باغيت في باريس".

الخباز استطاع الفوز بالمسابقة وسط منافسة شهدت مشاركة أكثر من 170 خبازا باريسيا لنيل جائزة أفضل "خبز باغيت" في المدينة.

ووصف الخباز صاحب الـ42 عاما فوزه باللقب بأنه "حصاد سنوات من الخبرة".

مضيفا بأنه فخور لما حققه ويجب عليه أن يكون على المستوى المطلوب نظرا للأشخاص الذين سيرغبون بتناول خبزه بعد الفوز بالجائزة، بحسب ما نقل موقع "دوتشيه فيله".

يذكر أن الخباز كان قد حل في المرتبة العاشرة في نفس المسابقة عام 2017، ثم جاء في المرتبة السادسة في عام 2018. وبالإضافة إلى الجائزة، نال الحق في تزويد قصر الإليزيه بخبز الباغيت على مدى عام كامل. وعن ذلك، قال" "سأتحضر لهذه المهمة".