قرى في الصين تشجع على الإنجاب بـ15 ألف دولار

تقدمت بعض المناطق في الصين لتحفيز الأسر على الإنجاب بتقديم دعم مالي لها، وبخاصة بعد صدور قانون في الشهر الماضي يسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال.

وذكرت تقارير إعلامية الى قيام قرية هوانغتشوغين، في مدينة ليانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، بالتقدم بعرض مالي يصل لـ510 دولار شهريا للأطفال المولودين بعد الأول من سبتمبر.

وستتلقى العائلات الإعانات الشهرية حتى يبلغ أطفالهم عامين ونصف العام، التي يمكن أن يصل إجماليها إلى أكثر من 15000 دولار لكل طفل.

هذا وتقدم مقاطعات أخرى عروضا مختلفة، مثل لينز، الواقعة في شمال غربي مقاطعة غانسو، التي تقدم دعماً عقارياً بقيمة 6200 دولار للأزواج الذين لديهم طفلان أو ثلاثة أطفال.

يذكر أن الحكومة الصينية تبنت مشروع قانون الأولاد الثلاث لزيادة معدل الخصوبة في البلاد في مواجهة شيخوخة سكانية سريعة وتقلُّص قوة العمل، معلنة هذا القانون بعد صدور التعداد الإحصائي للسكان لعام 2020، والذي أظهر نموا بطيئا في عدد السكان.