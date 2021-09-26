طبيب روسي يسمي فصيلة الدم المحمية تماما من كورونا

يقول الطبيب الروسي، مقدم برنامج تلفزيوني عن الصحة، ألكسندر مياسنيكوف، لدى بعض الأشخاص في الجسم عدد كبير من المستقبلات التي تتصور الفيروس التاجي، فتحميهم منه بشكل طبيعي.

تحدث مياسنيكوف على الهواء عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية عن الأسباب الجينية للأمراض المختلفة، كما قام بتسمية مجموعة من الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

يقول الطبيب إن تطور الأمراض المختلفة قد يعتمد على فصيلة دم الشخص. لذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون فصيلة المجموعة الأولى "A" (+/ -)، وفقًا للمختص، هم أكثر عرضة للإصابة بقرحة المعدة، وأصحاب فصيلة الدم الثانية (+B- B) هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة.

وأضاف مياسنيكوف أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم من المجموعتين الثالثة والرابعة AB وO هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسرطان البنكرياس. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن لوجود المستضدات أن يحمي من الأمراض الفيروسية مثل كوفيد-19.

وتابع: "الذين يملكون فصيل المجموعة الثانية أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19، بينما المجموعة الأولى محمية منه".