وصف مدير الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، تقرير المخابرات الأمريكية حول أصل فيروس كورونا بأنه غير مهني.

وقال ناريشكين في مقابلة مع قناة "RT" التلفزيونية:

"نشرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية مؤخرا تقريرها الذي تضمن تقييمات غامضة ومسيّسة للغاية، وهو بالطبع أمر غير مألوف بالنسبة لأجهزة المخابرات وغير احترافي. وأعتقد أن هذا يرجع إلى الأزمة التي سببتها محاولات المخابرات لتسييس الموضوع".

ووفقًا لناريشكين، فقد ظهر الفيروس بشكل طبيعي في الطبيعة.

في وقت سابق، نشرت الولايات المتحدة مقتطفات من وثيقة قدمها ضباط المخابرات إلى الرئيس جو بايدن. خلص مؤلفوها إلى أن مصدر كورونا لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي، لكنهم لم يتم الاتفاق على أصله، ويفكر العلماء في نسختين: اتصال طبيعي مع حيوان مصاب، وحادث في المختبر.

في الوقت نفسه، يزعم التقرير أن بكين تواصل عرقلة التحقيق، خوفًا من نتائجه المحتملة. وانتقدت سلطات جمهورية الصين الشعبية الوثيقة ووصفتها بأنها ملفقة ومسيّسة و"غير مقنعة علميا".

منذ بداية جائحة كورونا، كانت هناك شائعات عديدة بأن أصل الفيروس قد يكون ناجماً عن تسرب من مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات. وصف خبراء منظمة الصحة العالمية، الذين زاروا الصين في مارس، هذا الاعتقاد بأنه "غير مرجح للغاية"، في رأيهم، من المرجح أنه قد انتقل الفيروس التاجي إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر.