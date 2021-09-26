تقرير يعدد أغذية تحارب الجراثيم وتحمي من الالتهاب

يستجيب الجسم لعمليات الدفاع ضد الجراثيم والميكروبات والفيروسات داخليا عن طريق الالتهابات التي تساهم في إصلاح الأنسجة التالفة، ولكن يزيد الالتهاب من خطر الإصابة بالأمراض.

تؤكد الدراسات أن الغذاء الصحي يلعب دورا مهما في الحد من مستوى العمليات الالتهابية، حسب ما نقله موقع "ميديك فوريوم".

أوضح خبراء أنه من المفيد الاعتماد على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، والدهون "الجيدة" الموجودة في الأسماك الزيتية، واستخدام زيت الزيتون الصحي، بالإضافة إلى تناول الفطر والثوم والزنجبيل، وتقليل كمية الكربوهيدرات المكررة واللحوم المصنعة، والمواد الغذائية التي لا تحقق أي فائدة غذائية حقيقية للجسم، التي تزيد من مخاطر ومستويات الالتهابات والالتهابات المزمنة في الجسم.

وأكد الخبراء ضرورة تخصيص حصة أكبر للخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات التي تحتوي على عناصر غذائية مغذية ومضادة للالتهابات، وبالإضافة إلى تلك التي تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تعمل على تأخير تلف الخلايا والأنسجة والوقاية منها، والموجودة في الفواكه والخضروات مثل الخضار الورقية والشمندر والأفوكادو والفاصوليا والعدس والكركم والزنجبيل والشاي الأخضر والحبوب الكاملة.

وتلعب الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية دورا مهما في السيطرة على عمليات الالتهاب في الجسم والتحكم بشعور الألم المرتبط بالالتهابات، وتوجد أحماض أوميغا 3 في الأسماك مثل سمك السلمون والتونة، كما أنها موجودة في الجوز وبذور الكتان وفول الصويا.

وحذرت الدراسات المختلفة أن الالتهابات المزمنة قد تسبب ضررا للجسم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطانات المختلفة، بالإضافة إلى داء السكري وأمراض مزمنة أخرى.