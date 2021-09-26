أطعمة تقصر متوسط العمر

حددت مجموعة "مايو كلينك" الطبية خمسة أطعمة تؤثر سلبا على متوسط العمر المتوقع، واصفة هذه الأطعمة بأنها أحد أسباب زيادة الوفيات.

دعت الخبيرة كاثرين زيراتسكي إلى التخلص من الأطعمة المصنعة، لأنها أحد الأسباب المؤدية لزيادة الوفيات.

وأكدت ليزا توربورغ- إخصائية التغذية في "مايو كلينك"- أهمية تقليل اللحوم الحمراء في النظام الغذائي.

وقالت: "وجدت إحدى الدراسات وجود صلة بين الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وخاصة سرطان القولون. لحم الخنزير المقدد والنقانق، هذه المواد المعلبة مليئة بالملح والدهون المشبعة، مما يزيد أيضا من مخاطر استخدامها".

كما تحدث الطبيب ستيفن كوبيكي، من نفس المركز، عن دور الأطعمة المقلية في الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشكلات القلب، موصيا في الوقت ذاته بعدم الإفراط في استخدام الأطعمة المحتوية على السكر. في هذه الحالة، يتم تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والوفاة المبكرة.

وحرص أطباء المركز على التأكيد بالابتعاد عن المشروبات الكحولية حتى وإن كان ذلك بشرب كوب واحد في اليوم، نظرا لما يشكله من خطر في إمكانية الإصابة بالأورام وسرطان المريء، بالإضافة لالتهاب البنكرياس.