ماذا يحصل لجسمك إذا أكلت اللحم كل يوم؟

تؤكد الدراسات أنه من الجيد تناول اللحوم ومتابعة الأسلوب الصحي في الحياة، حيث تعتبر اللحوم مصدر بروتين كامل وعالي الجودة، مع مراعاة أن الإفراط بتناول اللحوم يسبب العديد من المشاكل الغذائية الخطيرة، كما نشر موقع "ليف سترونغ".

وتشتهر اللحوم باحتوائها على نسبة عالية من البروتين المشبع، الذي يساعد في إنتاج العضلات والأنسجة الهيكلية والهرمونات والأجسام المضادة، كما أنه يوفر الطاقة والأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ومن المهم اختيار أنواع اللحوم التي توفر البروتين الصحي والخالي من الدهون المشبعة أو الصوديوم حيث أنه يزيد الشعور بالشبع والطاقة، بالإضافة إلى إدارة الوزن.

توفر اللحوم العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل حديد الهيم السهل الامتصاص من قبل الجسم، بالإضافة إلى حديد غير الهيم المتوفر أيضا في الخضروات والفواكه، والضروريان للنمو والتطور وإنتاج الهيموغلوبين والميوغلوبين (بروتينات ناقلة للأكسجين)، إذ يسبب النقص الشديد في الحديد فقر الدم. كما تساعد اللحوم الخالية من الدهون على إنتاج فيتامين "B" الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

وأوضح الخبراء أن الإفراط بتناول اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة قد يسبب آثارا جانبية خطيرة، فاللحوم المعالجة قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع من مستوى الكوليسترول الضار، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما أنها ترتبط بالأمراض السرطانية وتسبب زيادة في الوزن.

ويؤكد الأطباء أن تناول اللحوم كل يوم لا يسبب خطرا طالما أنها خالية من الجلد الضار والدهون ومقترنة بالكثير من الأطعمة الغذائية المغذية والصحية، بالإضافة إلى اعتماد طرق التحضير الصحية قليلة الدسم.