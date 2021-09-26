ماذا يحصل لجسمك إذا أكلت اللحم كل يوم؟

تؤكد الدراسات أنه من الجيد تناول اللحوم ومتابعة الأسلوب الصحي في الحياة، حيث تعتبر اللحوم مصدر بروتين كامل وعالي الجودة، مع مراعاة أن الإفراط بتناول اللحوم يسبب العديد من المشاكل الغذائية الخطيرة، كما نشر موقع "ليف سترونغ".
توفر اللحوم العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل حديد الهيم السهل الامتصاص من قبل الجسم، بالإضافة إلى حديد غير الهيم المتوفر أيضا في الخضروات والفواكه، والضروريان للنمو والتطور وإنتاج الهيموغلوبين والميوغلوبين (بروتينات ناقلة للأكسجين)، إذ يسبب النقص الشديد في الحديد فقر الدم. كما تساعد اللحوم الخالية من الدهون على إنتاج فيتامين "B" الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.
وأوضح الخبراء أن الإفراط بتناول اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة قد يسبب آثارا جانبية خطيرة، فاللحوم المعالجة قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي ترفع من مستوى الكوليسترول الضار، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما أنها ترتبط بالأمراض السرطانية وتسبب زيادة في الوزن.
ويؤكد الأطباء أن تناول اللحوم كل يوم لا يسبب خطرا طالما أنها خالية من الجلد الضار والدهون ومقترنة بالكثير من الأطعمة الغذائية المغذية والصحية، بالإضافة إلى اعتماد طرق التحضير الصحية قليلة الدسم.
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