غموض يلف تساقط أسراب من الطيور ميتة من السماء... فيديو

التقط أحد السكان في منطقة العطلات الدافئة في بالي بأندونيسيا، مقطع فيديو تقشعر له الأبدان لطيور تتساقط ميتة من السماء.

وانتشر الفيديو الصادم، الذي يظهر آلاف الطيور السوداء النافقة والملقاة على الأرض بالإضافة إلى طيور ترفرف بأجنحتها محاولة الطيران، على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير الحيرة والهلع بالإضافة إلى إثارة الكثير من الأسئلة عن سبب هذا الحادث المأساوي.

بدورهم أوضح القرويون المحليون أن الطيور سقطت بشكل جماعي من السماء في مقبرة بمنطقة جيانيار بالجزيرة الإندونيسية يوم الخميس، وأوضحت السلطات أن الحادث قد يكون نتيجة طبيعية لهطول الأمطار الحمضية الغزيرة، كما أظهرت تحقيقات متابعة أن الطيور قد ماتت نتيجة استخدام المبيدات الحشرية في هذه المنطقة، كما ذكر موقع "السومرية".