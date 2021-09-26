أهداف مباراة نابولي وكالياري (2-0) في الدوري الإيطالي.. فيديو

فاز نابولي 2-صفر على ضيفه كالياري، اليوم الأحد، ليحقق فوزه السادس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ويستعيد صدارة المسابقة، مع استمرار تألق المهاجم فيكتور أوسيمن.

ويتقدم فريق المدرب لوشيانو سباليتي بفارق نقطتين على ميلان في صدارة المسابقة، حيث يستمتع ببداية مثالية للموسم، وخرج بشباك نظيفة أربع مرات في ست مباريات.

وهذه المرة الثانية في تاريخ نابولي التي يبدأ فيها الموسم بالفوز في ست مباريات متتالية، بعد موسم 2017-2018، عندما أنهى المسابقة في المركز الثاني.

وتقدم أوسيمن بالهدف الأول بعد 11 دقيقة، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.



وحصل مهاجم نيجيريا على ركلة جزاء في الشوط الثاني، ونفذها لورينتسو إنسيني بنجاح ليعزز تقدم نابولي.

وحظي أوسيمن بتحية حارة من المشجعين عند استبداله قبل 13 دقيقة من النهاية، وسط سيطرة تامة لأصحاب الأرض.

ويحتل كالياري المركز 19 برصيد نقطتين.