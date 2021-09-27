رئيس كوريا الجنوبية يلمح إلى حظر لحوم الكلاب وسط جدل حول حقوق الحيوان

ألمح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الاثنين، إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب وسط جدل مثار من المعنيين بحقوق الحيوان حول هذا النشاط.

ونقلت "رويترز" عن رئيس كوريا الجنوبية إنه قد تكون هناك حاجة لحظر استهلاك لحوم الكلاب، وذلك على الرغم من أن بيع واستهلاك لحوم الكلاب لم يعد شائعًا في الوقت الحالي كما كان من قبل.

ويُقبل كبار السن في كوريا الجنوبية على تناول لحوم الكلاب، كما يتم تقديمها في بعض المطاعم ويتم بيعها في أسواق معينة.

وأدلى الرئيس مون بهذه التصريحات بعد أن أطلعه رئيس الوزراء كيم بو-كيوم على الجهود المبذولة في مجال الرفق بالحيوانات الضالة.

وقالت المتحدثة باسم مون، بارك كيونغ مي، في بيان لها، إنه بعد الاطلاع على جهود زيادة الرفق بالحيوان، فقد حان الوقت للنظر بعناية في مسألة فرض حظر على لحوم الكلاب.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة "أواير" لرعاية الحيوان، أن 78 % من المشاركين يعتقدون بضرورة حظر إنتاج وبيع لحوم الكلاب والقطط، كما أيد 49 % حظر استهلاكها.

وكشفت دراسة استقصائية أخرى أجرتها شركة "رييلميتر" للاستطلاعات أن الناس منقسمون حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة حظر أكل لحوم الكلاب، على الرغم من أن 59 % أيدوا تشديد القيود القانونية على ذبح الكلاب بغرض الاستهلاك البشري.

من ناحية أخرى، أعرب بائعو لحوم الكلاب عن استيائهم من المطالب بحظر لحوم الكلاب، وشددوا على حقهم في العمل، قائلين إن مصدر رزقهم معرض للخطر.