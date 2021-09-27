طبيبة أعصاب تحدد الأطعمة المسببة للصداع

حددت طبيبة أعصاب عددا من المنتجات التي تتسبب بحدوث الصداع، وما يصاحبها من آلام في الرأس.

وعددت الطبيبة تاتيانا فون في مقابلة مع محطة إذاعية "غوفوريت موسكفا"، عددا من المنتجات والأطعمة التي تتسبب بالصداع.

وبحسب الطبيبة فإن هذه المنتجات تضم الحمضيات والشوكولاتة والقهوة والمشروبات الكحولية، مضيفة لدور هذه المواد في حدوث الصداع النصفي.

وتحدثت الطبيبة عن نوبات الصداع النصفي التي تكون مصحوبة بالغثيان والقيء وتستمر من 4 إلى 72 ساعة.

وأشارت الطبيبة الى أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي كما ويعتبر من الأمراض المتوارثة، مضيفة أن الجوع وقلة النوم وتغيرات الطقس تعتبر أيضا من أسباب الصداع.