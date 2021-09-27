فنان يسرق 84 ألف دولار من متحف لإنتاج عمل فني بعنوان "خذ المال واهرب"

احتال فنان دنماركي على أحد المتاحف وسرق 534 ألف كرونر (أي ما يعادل 84 ألف دولار)، واعتبر أن عملية الاحتيال نفسها هي عمل فني بعنوان "خذ المال واهرب".

وقالت شبكة "بلومبرغ" إن فنان دنماركي يدعى ينس هانينغ، اتفق في وقت سابق مع متحف "كونستن"، شمالي الدنمارك، على أن يقترض مبلغا من المال لإعادة إنتاج عمل فني قديم.

خدع هانينغ إدارة المتحف ولم يعد المال الذي اقترضه، ليتفاجأ مسؤولو المتحف عند فتح الطرد الذي من المفترض أنه يحتوي على العمل الفني المتفق عليه، بعدم وجود المبلغ.

بالإضافة إلى ذلك قام الفنان المحتال بتغيير اسم العمل الفني، وصرح هانينغ في وقت لاحق، بأن "العمل الفني هو أنني سرقت أموالهم"، فيما تحاول إدارة متحف كونستن" استعادة الملبغ من هانينغ الذي يرفض ذلك تماما.

ويبحث المتحف حاليا إمكانية إبلاغ الشرطة عن هانينغ إذا أصر على عدم إعادة المال قبل انتهاء المعرض الذي كان من المقرر عرض العمل فيه، والذي سينتهي بحلول يناير/ كانون الثاني المقبل.