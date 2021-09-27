كيف يساعد "البوجر" بضمان صحة الأنف والجهاز التنفسي

يجفف الهواء الداخل إلى الأنف إفرازات السوائل التي توجد في مدخل الأنف فتشكل "بوجر" بألوان مختلفة.

ومن هذه الألوان: الأبيض، الأخضر، الأسود، ويمنع هذا البوجر الغبار والأوساخ والأشياء الأخرى من الوصول إلى الرئتين.

ويؤكد الخبراء أنه من الطبيعي تشكل البوجرات في الأنف، وتزداد الإفرازات عند المرض والتهاب الأغشية المخاطية التي تبطن الأنف، مما يعني المزيد من المخاط، كما ذكر موقع "هيلث شوتس".

وتؤكد المكتبة الوطنية الأمريكية للطب أن البكتيريا تدخل إلى الأنف ومنها إلى النظام الصحي عن طريق الأصابع وتسبب الالتهاب والمرض، كما أنها تعمل بطريقة عكسية أي تنتقل الفيروسات والبكتيريا من البوجر إلى الخارج وما تلمسه الأصابع فتسبب التلوث.

ينصح الخبراء باستخدام غسول ملحي يساعد على التخلص من كل المشاكل الصحية التي تسبب انسداد المجاري التنفسية مثل التهاب الجيوب الأنفية والحساسية، واقترحت الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة تحضير محلول ملحي خاص لمعالجة انسداد الأنف، وذلك بمزج ثلاث ملاعق صغيرة من الملح الخالي من اليود وملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء المقطر أو المغلي.

ويتابع الخبراء بضرورة استخدام مزيلات احتقان الأنف للتخلص من المخاط، بالإضافة إلى المضادات الحيوية، في حال عدم نجاح الغسول الملحي.