10 مطربين ينتقدون أغنياتهم التي حققت نجاحا ساحقا... فيديو

عرض موقع toofab قائمة لمطربين حققت أغنيات لهم نجاحا كبيرا، في حين أنهم أعربوا عن عدم رضاهم الكامل عنها رغم نجاحها.

1. ليدي غاغا - "Telephone"

اعترفت ليدي غاغا أن أغنية Telephone أو "الهاتف" واحدة من أقل الأغاني المفضلة لديها، رغم أنها حققت نجاحًا كبيرًا، لكن عدم إعجابها جاء لأسباب لا تتعلق بالأغنية نفسها بل بانطباعها عن الأغنية وما واجهته عملية إنتاجها من صعوبات.

2. أريانا غراندي - "Put Your Hearts Up"

أصدرت أريانا غراندي أغنية "Put Your Hearts Up" في بداية مسيرتها، لكنها لم تكن مغرمة بها، وتقول أريانا عن تلك الأغنية أنها "كانت موجهة للأطفال وشعرت بأنها غير حقيقية ومزيفة"، ووصفت أعمال إعداد تلك الأغنية بأنها "أسوأ لحظة في حياتها".

3. لورد - "Royals"

أسهمت أغنية "Royals" في صعود نجم المغنية لورد في عالم الغناء والموسيقى، لكن المغنية نفسها أعلنت أنها ليست من محبي الأغنية، حيث وصفتها في وقت سابق بالأغنية "البشعة"، وقالت إنها تفضل الاستماع إلى أغنيات المطربين الآخرين.

4. مايلي سايروس - "Party In The USA"

اعتادت مايلي سايروس الشعور بالامتنان للأغنيات التي صنعت نجاحها، لكنها ليست من أشد المعجبين بأغنيتها الناجحة "Party In The U.S.A"، وهي أغنية منفردة تم استخدامها للترويج لخط إنتاج ملابسها مع متجر وولمارت، وقالت مايلي سايروس عن تلك الأغنية إنها لا تمثل نوع الموسيقى التي تريد أداؤه وإصداره.

5. سيلينا غوميز - "Come and Get It"

وصفت سيلينا غوميز هذه الأغنية، في وقت سابق، بأنها واحدة من أقل أغانيها المفضلة، أوضحت أن نمط هذه الأغنية لم يلامس شعورها، وأضافت أن تلك الأغنية لم يتم إطلاقها إلا لمجرد الحاجة إلى إضافة أغنية ناجحة في سيرتها الذاتية.

6. بينك – "Don't Let Me Get Me"

كشفت بينك ذات مرة أنها لا تحب أغنيتها "Don't Let Me Get Me" والتي صدرت ضمن ألبومها في عام 2004 "Missundaztood".

ولم تقدم بينك سببا واضحا لعدم إعجابها بتلك الأغنية إلا أنها ذكرت أن عدم رضاها عنها يتعلق "بالشعور بعدم الانسجام والرغبة في الابتعاد عن النفس"، وأكدت بينك أنها تفضل عدم أداء تلك الأغنية مرة أخرى، بل تمنت لو أنها تستطيع حرق تلك الأغنية.

7. جاستن بيبر - "Beauty and a Beat"

أصدر جاستن بيبر هذه الأغنية في عام 2012، ورغم أنها حققت نجاحا ساحقا وقبولا واسعا مع الجمهور، يقول جاستن إنها بالتأكيد ليست أحد إصداراته المفضلة.

8. إد شيران - "Shape of You"

استغرق الأمر وقت طويل لإقناع إد شيران بتقديم أغنية "Shape of You" كأغنية منفردة، ويرى إد شيران أن هذه الأغنية لم تعبر عنه على الإطلاق، وهو ما جعل إقناعه بتقديمها أمرا صعبا وتطلب وقتا طويلا.

9. نيرفانا - " Smells Like Teen Spirit"

قبل وفاة كورت كوبين، المغني الرئيسي في فرقة نيرفانا، كشف أنه لم يستمتع بأداء أغنية " Smells Like Teen Spirit" وأضاف أنه كان يفضل الكثير من أغنياته عنها.

10. جيمس بلانت - "You're Beautiful"

أصدر جيمس بلانت هذه الأغنية عام 2004 وأعرب عن عدم رضاه الكامل عنها، ويرى أنه تمت المبالغة في تقديرها، وأنها لا تعبر عن حقيقة شخصيته، حيث أنه خلق ليكون شخصا جادا، على حد تعبيره.

