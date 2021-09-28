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    مباراة برايتون وكريستال بالاس

    بوتر مدرب برايتون يرى أن التعادل مع بالاس جاء بطعم الفوز

    © REUTERS / David Klein
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    قال جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون، إن التعادل 1-1 مع كريستال بالاس جاء بطعم الفوز، رغم إهدار فرصة تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء يوم الاثنين.

    وكان برايتون يتأخر بهدف ويلفريد زاها من ركلة جزاء قبل لحظات من النهاية، لكن نيل موباي أدرك التعادل بتسديدة ساقطة في آخر محاولة في المباراة.

    © REUTERS / RUSSELL CHEYNE
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    ولو كان برايتون حقق الفوز، لتصدر المسابقة لأول مرة في تاريخه، لكن انتزاع التعادل كان كافيا لاحتفالات صاخبة من اللاعبين.

    وقال بوتر الذي بقي فريقه سادسا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول المتصدر "عندما تكون متأخرا 1-صفر في الدقيقة 96 وتسجل هدفا، فإنك تشعر وكأنك حققت الفوز".

    وأضاف "إنها مجرد نقطة لكنها نقطة رائعة. كانت مباراة صعبة. لم يحدث الكثير من الأمور فيها، وضغطنا في الشوط الثاني، وانتابتنا مشاعر رائعة بإدراك التعادل".

    ولم يكن برايتون الطرف الأفضل خاصة في بداية المباراة، لكن بوتر أشاد بروح لاعبيه القتالية في محاولة تعويض التأخر.

    وقال بوتر

    "لم نسيطر على المباراة بالشكل الذي نريده، لكن تحلينا بالإصرار والثقة والشخصية".

    "وتابع، لا أعتقد أنها كانت مباراة من طرف واحد. حصلنا على نقطة مستحقة وبشكل أكبر من بالاس عندما فاز 2-1 في المواجهة السابقة.

    وأضاف، "لدينا 13 نقطة من ست مباريات وهذه بداية رائعة لكن يمكننا التحسن".

    وسيلعب برايتون في الجولة المقبلة مع أرسنال يوم السبت.

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