خبيرة تغذية تحذر بعض الأشخاص من شرب الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر أحد المشروبات الساخنة المنشطة، إلا أنه لا ينصح بتناوله لجميع الأشخاص.

ويعتبر الشاي الأخضر غنيا بمضادات الأكسدة وفيتامين "ب" والمعادن والتانين والكافيين، ويقوم بتطهير الجسم من الجراثيم.

إلا أن خبيرة التغذية الروسية سفيتلانا موس، حذرت من أن الشاي الأخضر قد يكون مضرا للصحة في بعض الحالات، محذرة المرأة الحامل من تناوله بكثرة، لأنه يحتوي على الكافيين والذي يتعارض مع امتصاص حمض الفوليك، كما لاينبغي استخدامه كعلاج لارتفاع ضغط الدم.

يؤثر التانين الموجود في الشاي، على مستوى الحديد في الجسم كما يؤثر سلبا على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم. في هذا الصدد، توصي الخبيرة باستخدام الشاي الأخضر ليس مع الوجبات، ولكن بعد ساعة من تناولها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التانين إلى تهيج الغشاء المخاطي، وبالتالي لا ينبغي شربه من قبل أولئك الذين يعانون من القرحة أو أمراض الاثني عشر.⠀⁣⁣⠀

واختتمت الخبيرة بالتركيز على أهمية الاختيار الدقيق للشاي، مشيرة إلى أن الشاي المثلج يحتوي على العديد من المواد الضارة، ناصحة بشرب ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم فقط.