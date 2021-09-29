تسجيل
00:44 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أهداف مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال

    أهداف مباراة ليفربول وبورتو (5-1) في دوري الأبطال.. فيديو

    © REUTERS / PEDRO NUNES
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050284262_0:0:1532:863_1200x675_80_0_0_77e5109076a132e18b5d6a7dccb1ad3b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109291050284291-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88-5-1-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    سجل محمد صلاح هدفين ليقود ليفربول للفوز 5-1 على بورتو، المبتلى بالإصابات، ويتصدر المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

    وأضاف البديل روبرتو فيرمينو هدفين أيضا، ليتخلص ليفربول من مواجهة كانت تبدو محفوفة بالمخاطر من الناحية النظرية.

    شريف من مولدوفا يصعق ريال مدريد في برنابيو بدوري الأبطال
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    أهداف مباراة ريال مدريد وشريف (1-2) في دوري الأبطال .. فيديو

    وكانت الليلة حزينة على بورتو الذي استقبل 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات على أرضه أمام ليفربول، وتأثر الفريق بأخطاء مكلفة من الحارس ديوجو كوستا.

    وتعرض بورتو لضربة قبل البداية عندما أصيب المدافع والقائد بيبي خلال فترة الإحماء، ومني بانتكاسة أخرى بخروج لاعب الوسط أوتافيو بعد مرور 13 دقيقة، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

    واستغل ليفربول الموقف وتابع صلاح كرة مرتدة من الحارس كوستا وسجل الهدف الأول في الدقيقة 17، ثم أضاف العملاق الإنجليزي الهدف الثاني قبل الاستراحة عن طريق ساديو ماني من مدى قريب.

    وجعل صلاح النتيجة 3-صفر بعد مرور ساعة من اللعب بإنهاء رائع للهجمة، قبل أن يقلص مهدي طارمي الفارق لأصحاب الأرض.

    وأنهى ليفربول أي أمل في انتفاضة لبورتو، حيث أخطأ الحارس كوستا وتقدم عن مرماه، لينجح فيرمينو في إضافة الهدف الرابع.

    واكتملت معاناة بورتو عندما سجل فيرمينو الهدف الخامس في الدقيقة 81.

    ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط من مباراتين، بينما يأتي أتليتيكو مدريد في المركز الثاني وله أربع نقاط.

    وبعد الوقوع في أصعب مجموعة، سيشعر ليفربول بالرضا بهذه البداية القوية، حيث فاز على ميلان في لقاء مثير في أنفيلد قبل أسبوعين.

    وكان ليفربول أفضل كثيرا من بورتو، الذي يحتل المركز الثالث في هذه المجموعة وله نقطة واحدة.

    وقال جوردان هندرسون قائد ليفربول الذي خاض مباراته رقم 400 مع النادي،

    "المهمة لم تحسم بعد، إذ يتبقى أربع مباريات. قدمنا أداء جيدا في مباراتين.. وحققنا النتيجة المطلوبة في المباراتين".

    وأضاف، "هذه بداية جيدة، لكن الأمور لم تحسم بعد".

    وتقدم ليفربول في النتيجة عندما أرسل كيرتس جونز كرة عرضية وردها الحارس كوستا، ليتابعها صلاح بلمسة واحدة داخل المرمى.

    وحاول بورتو البقاء في أجواء اللقاء لكن كوستا فشل في التعامل مع كرة عرضية سهلة من جيمس ميلنر قبل الاستراحة، لتصل إلى ماني ويسجل الهدف الثاني من مدى قريب.

    ولم يكن بوسع كوستا أن يفعل شيئا لمنع صلاح من تسجيل الهدف الثالث من انفراد بالمرمى، لكن الشيء المحبط الوحيد لليفربول أنه فشل في الحفاظ على نظافة شباكه بعدما سجل طارمي برأسه.

    واستعجل الحارس كوستا في التقدم عن مرماه، لتصل الكرة إلى فيرمينو ويعيد فارق الأهداف الثلاثة.

    وهز فيرمينو الشباك مرة أخرى، عندما تابع تسديدة مرتدة من الدفاع وسدد داخل المرمى من مدى قريب.

    وسجل ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في آخر ست مباريات في كل المسابقات، وذلك للمرة الثالثة فقط في تاريخ النادي، وسينال ثقة كبيرة قبل خوض مباراة قمة في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي حامل اللقب مطلع الأسبوع المقبل.

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار دوري أبطال أوروبا عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    صحيفة: كلوب يتخذ قرارا قد يعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول
    مدرب ميلان: لن نقع أمام أتليتكو في أخطاء ليفربول نفسها
    محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع برينتفورد... فيديو
    وكيل محمد صلاح يبعث برسالة "مبطنة" إلى ليفربول
    الكلمات الدلالية:
    أخبار دوري أبطال أوروبا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك