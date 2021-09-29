بحضور الأميرين تشارلز وويليام... انطلاق العرض الأول لأحدث أفلام جيمس بوند

انطلق العرض العالمي الأول لآخر أفلام سلسلة جيمس بوند التي يقدمها النجم الكبير دانييل كريغ، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" إن العرض الأول لفيلم "نو تايم تو داي" شهد حضور عدد من المشاهير على رأسهم الأميران تشارلز ووليام وزوجتاهما، كما حضر كل من المخرج كاري جوجي فوكوناغا، والممثلان رامي مالك وليا سيدو، والمغنية بيلي إيليش التي تؤدي الأغنية الرسمية للفيلم التي تحمل عنوانه "نو تايم تو داي".

جاء الفيلم حافلا بالحركة والمفاجآت، حيث قدم دانييل كريغ أداء بارعا في مهمته المتمثلة في جعل العميل السري أكثر إنسانية وعرضة للخطأ أكثر من أي وقت مضى.

وتنتظر دور السينما البريطانية غدا الخميس عرض هذا الفيلم المرتقب، وهو الخامس والعشرون من أفلام العميل 007، بعدما تأجل موعد إطلاقه مرات عدة بسبب الإجراءات المفروضة بشأن جائحة كوفيد-19.

وبهذا الفيلم يكون كريغ قد قدم دور بوند للمرة الأخيرة، فيما لا يزال اسم من سيخلفه في هذه المهمة غير معروف. وأثارت نهاية الفيلم التكهنات حول طبيعة شخصية العميل في الأجزاء التالية من السلسة التي تعتبر من الأكثر تحقيقاً للأرباح في تاريخ السينما، إذ كسرت بعض الجوانب التقليدية في مغامرات بوند السابقة.

وظهر النجم العالمي كريغ، البالغ 53 عاماً مساء الثلاثاء، وهو يمشي على السجادة الحمراء قبل العرض الذي جرى في قاعة "رويال ألبرت هال"، إلى جانب بقية أعضاء فريق العمل.