تسجيل
16:02 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل

    لغز أعمدة إنسيلادوس... مركبة "ناسا" تتبع مؤشرات لوجود حياة لدى جار زحل... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/flflflflfl
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050291685_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_5c73aac0512db910a02cfb4c91dffcb8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202109291050291808-%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    يثير قمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل حيرة العلماء منذ اكتشافه بسبب طبيعته الغريبة واحتوائه على بعض الأسرار التي يتوقع العلماء أن تكون مفتاحا لاكتشاف دلائل على وجود حياة خارج الأرض.

    اكتشفت مركبة "كاسيني" (Cassini–Huygens) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في عام 2005، مؤشرا هاما بجوار كوكب زحل، وتحديدا في قمر إنسيلادوس، اعتبره العلماء بمثابة "الاقتراب من اكشاف حياة في الفضاء".

    فوهة من كوكب المريخ
    © Photo / pixabay/WikiImages
    هل حرثت "أرض العرب" في المريخ... "ناسا" تكشف سر المدرجات الغريبة... صور وفيديو
    محيط غامض قد يحتوي على أسرار كبيرة

    وجدت مركبة الفضاء "كاسيني" في ذلك الوقت، دليلا على أن أعمدة الجليد المائي كانت تندفع من قمر إنسيلادوس، والتقطت صورا تظهر أدلة واضحة على أن هذه الأعمدة اندفعت من منطقة القطب الجنوبي للقمر.

    اقترحت دراسات لاحقة، ركزت على هذا الاكتشاف المثير، أن هذه الأعمدة نشأت من محيط موجود تحت الأرض في قمر إنسيلادوس، يقع تحت قشرة جليدية تخفي الكثير من الأسرار، حيث يمكن أن تحتوي على الظروف المثالية للحياة في الفضاء.

    مشكلة واجهت "كاسيني" منعتها من اكتشاف حقيقة المحيط

    واجهت مركبة "كاسيني" مشكلة أعاقتها من متابعة اكتشاف هذا المحيط الغامض، حيث تفتقر المركبة للمعدات اللازمة والأدوات التي تمكنها من استكشاف هذا القمر الغريب.

    وحاول العالم ريتشارد ماتيس، وفريقه البحثي، من جامعة كاليفورنيا، إجراء العديد من التجارب لمعرفة ما إذا كانت مهمة مستقبلية قادرة على القيام بذلك، أي استكشاف محيط القمر.

    المهمات المستقبلية قد تنجح بتنفيذ المهمة

    وبحسب الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "newscientist" العلمية، قام الباحثون بتنفيذ محاكاة لعملية هبوط على قمر إنسيلادوس، وذلك عن طريق إطلاق جزيئات الجليد على لوح معدني بمدفع غازي بسرعة عدة كيلومترات في الثانية، وهو الأمر الذي قد تتعرض له المركبة الفضائية عند طيرانها عبر الأعمدة الثلجية على القمر.

    صورة لأمريكا الوسطى التقطها قائد البعثة الفضائية الـ42 الأمريكي باري ويلمور من مربكة الفضاء الدولية، 2014
    © Photo / NASA/Barry Wilmore
    انفجار عظيم قادم من "قداس الفضاء السحيق" يصل الأرض عام 2037... صور وفيديو

    وأظهرت التجارب، أنه حتى بسرعات تصل إلى 3 كيلومترات في الثانية، يمكن للمركبة الفضائية أن تلتقط ما يكفي من المواد لدراستها على متنها لإثبات وجود حياة، مثل الأحماض الأمينية أو السكريات.

    يقول ماتيس: إن "الجزيئات العضوية قد تنجوا من الصدمات"، لذلك يجب أن "نكون قادرين على اكتشاف علامات على وجود الحياة كالأحماض الأمينية على قمر زحل، إنسيلادوس، من خلال مركبة فضائية تمر عبر القمر، ولكن دون تدمير الدليل في عملية التصادم بسرعة عالية".

    وأشار البحث إلى أن المركبة الفضائية التي تدور حول زحل، ستكون قادرة على الطيران بسرعات تقل عن 3 كيلومترات في الثانية عند المرور عبر إنسيلادوس لأخذ عينات من أعمدة الجليد، وكلما كانت أبطأ من سرعة 200 متر في الثانية، كلما كانت عملية التقاط العينة أكثر كفاءة".

    مؤشرات رصدها العلماء لوجود حياة على قمر إنسيلادوس

    بحسب مجلة "nature" يحتوي القمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل على محيط جوفي، قد يكون مغطى بجزيئات عضوية معقدة يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق تؤكد وجود حياة في الفضاء.

    وتتدفق أعمدة من المياه السائلة (سخانات هيدروجينية) من المحيط في المناطق الجنوبية لقمر إنسيلادوس، وتطير هذه الأعمدة عاليا بما يكفي لهروب بعض الجزيئات والمواد من جاذبية القمر الصغير. وينتهي المطاف ببعض هذه المواد حول زحل، وتشكل الحلقة (E) الشهيرة لكوكب زحل.

    انظر أيضا:

    حوت عملاق يفاجئ السياح برسالة سحرية تحمل 7 ألوان... فيديو
    هل حرثت "أرض العرب" في المريخ... "ناسا" تكشف سر المدرجات الغريبة... صور وفيديو
    وكالات: تصاعد التوتر المغربي الجزائري بعد حصول الرباط على مقاتلات "بيرقدار" التركية
    عينة مركبة "ناسا" من المريخ تكتشف دليلا على وجود "حياة"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس
    نجلاء بودن رمضان... أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك