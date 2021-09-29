بقيمة سوقية خيالية... مباراة باريس سان جيرمان ومانشيستر سيتي الأغلى في العالم

احتلت مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، صدارة مباريات كرة القدم في العالم من حيث أسعار اللاعبين، بعد الصفقات الجديدة التي أتمها كل من الفريقين.
وبحسب موقع "Transfermarkt"، فقد بلغت القيمة السوقية للاعبي مانشستر سيتي 1.05 مليار يورو، فيما بلغت القيمة السوقية لتشكيلة باريس سان جيرمان من 997.75 مليون يورو، أي أن القيمتين السوقيتين للفريقين نحو ملياري دولار.
ووصل إجمالي سعر لاعبي الفريقين إلى هذه القيمة الخيالية بعد أن تعاقد "المان سيتي" مع النجم الإنجليزي جاك غريلتش مقابل 118 مليون يورو تاركا أستون فيلا، وتعتبر هذه الصفقة هي الأغلى في سوق الانتقالات الصيفي، أما باريس سان جيرمان فقد ضم كلاً من أشرف حكيمي وسيرجيو راموس وحارس المرمى دوناروما وجيجي فينالدوم، وفي مقدمة كل التعاقدات يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتبلغ القيمة السوقية لثلاثي هجوم الفريق الفرنسي 340 مليونًا، حيث يتكون من كليان مبابي (160 مليون يورو) ونيمار (100 مليون يورو) وميسي (80 مليون يورو)، فيما تصل قيمة ثلاثي هجوم مانشستر سيتي المكون من كيفن دي بروين (100 مليون) ورحيم ستيرلنغ (90 مليونا) وفيل فودين (80 مليوناً) 270 مليون يورو.
وشهدت مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا بداية قوية للفريق الفرنسي، الذي سجل هدفه الأول في الدقائق الأولى من المباراة.
وأقيمت المباراة على ملعب "بارك دي برنس" في العاصمة باريس، مساء أمس الثلاثاء، حيث افتتح التسجيل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب إدريسا غايي، في الدقيقة 8 من عمر المباراة.
ورغم تسجيل باريس سان جيرمان للهدف الأول في وقت مبكر من عمر المباراة، إلا أن محاولات مانشيستر سيتي لتحقيق هدف التعادل لم تتوقف وشهدت المباراة الكثير من الفرص الضائعة للفريق الإنجليزي.
لكن باريس سان جيرمان قرر القضاء على آمال الفريق الإنجليزي وتحطيم معنويات لاعبية بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة بواسطة ليونيل ميسي.
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