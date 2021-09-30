السفير البريطاني في بيروت يتحدث عن الفتوش والمنقوشة

تحدث السفير البريطاني الجديد في بيروت، أيان كولارد، عن أصناف طعام أحبها واستمتع بها خلال فترة إقامته بلبنان منذ نحو 3 أشهر.

وغرد كولارد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "حسنًا، مستخدمي تويتر، أنا في لبنان منذ 3 أشهر، لقد استمتعت كثيرا بالطعام، المنقوشة والفلافل والفتوش وغيرها".

Okay Twitterverse, I’ve been in Lebanon for 3 months



I’ve enjoyed food galore… manousheh 🫓, fattoush 🥗, falafel 🧆 , and more!



Let’s try for an A-Z of Lebanese favourites (vegetarian if possible!)



Send me your ideas and I will see how many I can eat over the next month!! pic.twitter.com/untBSLTBPX — Ian Collard (@ianfcollard) September 30, 2021

وقال كولارد لمتابعيه: "دعونا نحاول معرفة قائمة المأكولات اللبنانية المفضلة من الألف إلى الياء، (نباتية إن أمكن) أرسلوا لي أفكاركم وسأرى كم يمكنني أن آكل منها خلال الشهر القادم".

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة البريطاني البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كلفرلي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الذي أكد بدوره حاجة بلاده لدعم المملكة المتحدة في تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي تتبناها الحكومة اللبنانية.

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