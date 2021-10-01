بعد خسارته لقبي الدوري والسوبر المحليين.. موسيماني يوجه رسالة إلى الأهلي

بعث بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، برسالة إلى أسرة "الشياطين الحمر"، بمناسبة مرور عام على توليه المسؤولية الفنية للفريق.

ونشر موسيماني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، قدم من خلالها الشكر للنادي الأهلي على توليه مهام الفريق، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لتولي القيادة الفنية لـ"الشياطين الحمر"، والتي توافق الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقدم بيتسو موسيماني، الجنوب أفريقي، الشكر والامتنان لفريق وعشاق وجماهير النادي الأهلي المصري، لإتاحة الفرصة له ولفريق عمله لتولي المسؤولية الفنية للنادي.

To our @AlAhly family, for affording us this opportunity. We are eternally grateful 🤲🏾🇿🇦🇪🇬



Shukran. — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) October 1, 2021

وكتب موسيماني على "تويتر"، أنه ممتن إلى الأبد على إتاحة فرصة تولي مهام القيادة الفنية للنادي الأهلي، مقدما الشكر لكل أسرة "المارد الأحمر".

ورغم تتويج موسيماني بدوري أبطال أفريقيا في نسخته للعام 2020، وبعدها للعام التالي له 2021، وحصوله على الدوري والكأس للعام الماضي، ونيله برونزية كأس العالم للأندية الأخيرة، التي أقيمت في قطر، في شهر شباط/فبراير الماضي، وتتويجه ببطولة السوبر الأفريقي للعام الجاري.

فإن موسيماني قد خسر بطولتين في أقل من عدة أيام، هما بطولة الدوري الممتاز الموسم 2020/2021، ولقب السوبر المحلي، وهو ما حدا بكثير من وسائل الإعلام المصرية ومحللين رياضيين الإشارة إلى ضرورة تغييره، والبحث عن مدرب آخر بدلا منه.

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