متى يجب ثقب الأسماك الحية... خبراء يكشفون السبب والطريقة.... فيديو

يثير موضع التعامل مع الأسماك الطافية جدلا بين مؤيد ومعارض، بسبب ما يعتبره البعض ممارسة غير آمنة وغير أخلاقية بحق هذه المخلوقات، فيما يقول آخرون إنه تصرف من شأنه أن يعيد الحياة إلى هذه الأسماك.

وتعاني بعض الأسماك من ظاهرة الطوفان القسري، حيث تمتلئ الأسماك بالهواء الأمر الذي يسبب خللا في توازنها ويتسبب في مقتلها.

تعاني جميع الحيوانات وحتى البشر من مشكلة "الرضح لضغطي"، وهو عبارة عن مشكلة تحدث في الأنسجة الحية نتيجة حدوث فرق في الضغط بين فراغ غازي داخل أو على تماس مع الجسم وسائل محيط، وهي من المشاكل التي تصيب الأبقار والكثير من الثديات والطيور وحتى الأسماك.

وتتسبب هذه المشكلة لدى الأسماء اختلالا في عملية التوازن والطفو والغوص والتحكم بمستويات الغوص، حيث تمتلك بالهواء وتجبرها الكتلة الهوائية بداخلها على الطفو القسري، لذلك قد نشاهد في بعض الأحيان أسماكا حية طافية لكنها تقتل بعد أيام بسبب الجوع وعدم قدرتها على متابعة حياتها.

عملية بسيطة قد تنقذ السمكة

وبحسب موقع "outdoorlife"، تشمل علامات الرضح الضغطي وجود دم في فم السمكة وانتفاخ المثانة وانتفاخ في فم السمكة أيضا.

ونقل الموقع عن عدد من الخبراء طريقة حل هذه المشكلة التي قد تصيب الاسماك في المسامك أو أسماك الزينة في المنازل، حيث تتطلب العملية دقة واستخدام إبرة مجوفة وصنع ثقب في المثانة الهوائية لتخفيف الضغط.

تحتاج العملية إلى فهم أساسيات تشريح الأسماك لأداء هذا الإجراء بشكل صحيح. حيث يمكن أن تتم من خلال الفم ولكن هو إجراء لا ينصح به العلماء إطلاقا.

أما الطريقة الأكثر قبولًا، والتي تتضمن إدخال الإبرة خلف الزعنفة الصدرية بعد قياس عدة درجات من أسفل البطن والبحث عن النقطة الأكثر انتفاخا أو بقعة دم جانبية، كما يظهر في الفيديو في عملية قامت بها مختصة في هذا المجال.