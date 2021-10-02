خبيرة تغذية تتحدث عن الكمية المسموح تناولها من المكسرات يوميا وفوائدها

تحدثت خبيرة تغذية روسية عن أهمية المكسرات وفوائدها بالإضافة لأفضل الطرق لتناولها محذرة بالوقت نفسه فئة من الأشخاص بعدم تناولها.

وأشارت سفيتلانا فوس، عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، إلى أن المكسرات تحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالألياف والفيتامينات والمعادن.

View this post on Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

ونوهت إلى ضرورة تناول المكسرات نيئة، لأنها عند تحميصها أو إضافة الملح أو السكر، تفقد خصائصها المفيدة.

وأوصت بشراء المكسرات غير المقشرة، لأن المكسرات المقشرة تتأكسد بسرعة. كما تساعد المكسرات في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسرطان وبالتالي الوفاة المبكرة.

وحول الكمية المسموح تناولها يوميا، نصحت الخبيرة بتناول حفنة 20 غراما، ومع ذلك، كما تؤكد فوس، فإن زيادة الكمية لن تجلب فوائد إضافية.

وأشارت في النهاية إلى احتواء المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومسببات الحساسية، ناصحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية وفرط نشاط الغدة الدرقية، بعدم تناولها.