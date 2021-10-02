علماء يكشفون حقيقة ترك الغراب لصغاره عقب خروجها من البيض

كشف عالمان في مجال الطيور والبيئة عن حقيقة مزاعم متداولة في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن طائر الغراب يهجر صغاره عقب خروجها من البيض.

ورد العالمان على منشور ادعي أن الغراب يتخلى عن فراخه عندما تفقس لأن جسدها يكون أبيض اللون في مرحلة مبكرة من حياته، ما يجعل الغراب البالغ يستغرب لون الصغار، على حد زعم المنشور.

وصرحت كايلي سويفت، المتخصّصة بعلم الطيور والحياة البريّة والباحثة في جامعة واشنطن، لوكالة فرانس برس، قائلة إن الغربان تعتني بفراخها وتغذيها، واصفة المنشورات التي تفيد بعكس ذلك بأنها مضللة.

وأوضحت الخبيرة أنه في بعض الأحيان يتم تسجيل حالات يتخلّى فيها الطير عن صغاره فيلقي بهم من أعلى الشجرة، لكن السبب وراء ذلك مجهول.

وكشفت الخبيرة عن حقيقة لون ريش فرخ الغراب عندما يفقس، حيث قالت إنه "قد يختلف لون ريش فرخ الغراب لأسباب عديدة من بينها الأسباب الوراثيّة والنظام الغذائي فنرى فرخاً لونه أسود أو رمادي، لكن إن ولد فرخ وقد غطى البياض ريشه فهذا يعني أنه يعاني من مرض البهاق الوراثي.

ويتسبب البهاق بمشاكل صحيّة كالرؤية الضعيفة وغيرها، وهو السبب في أن هذا الفرخ المصاب قد لا يعيش طويلاً، لكن الغربان لا تتخلى عن صغارها حتى في هذه الحالة.

من جانبه، استنكر البروفيسور جون مارزولف المتخصص بعلوم الغابات والبيئة والذي يركز في دراساته على عالم الغربان، استنكر مثل تلك المنشورات المتداولة ووصفها "بالهراء"، وكشف مارزولف عن أن "الغراب يعتني بصغاره جيدا كما أنه يستمر في تغذيتها حتى بعد مغادرتها العش لفترة شهر أو أكثر".