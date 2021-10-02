خطوة مفاجئة من أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي بعد فوز فريقه على الأهلي... فيديو

نشر نشطاء ورواد لمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو للاعب الاتحاد السعودي، أحمد حجازي، بعد تغلب فريقه على غريمه التقليدي، الأهلي في الدوري السعودي.

ويظهر اللاعب المصري، أحمد حجازي، وهو يجري، مسرعا، تجاه فريقه الاتحاد السعودي، من أجل التقاط الصور مع الفريق، حيث تخطى حجازي الحواجز، بشكل سريع، متجها ناحية زملائه الذين تجمعوا، خلف المرمى، لالتقاط الصور التذكارية، التي التقطوها عقب فوزهم على الأهلي.

حجازي شاف الفريق يصور بدونه 😭😭😭😭 pic.twitter.com/vejJ9Qec9e — ربيع | MilaGrohe (@Rab1tx) October 2, 2021

ويشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي قد تغلب على منافسه التقليدي بهدفين للا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن اللاعب أحمد حجازي، نجم منتخب مصر لكرة القدم، قد سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى الأهلي بضربة رأس قوية.

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