فوائد مذهلة يحققها تناول القرفة يوميا

أكد خبراء التغذية أهمية القرفة في معالجة الالتهابات، كما أنها مصدر غني بالألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، ويمكن إضافة القرفة إلى الطعام والتمتع بنكهة مميزة.

يرتبط الاستهلاك المنتظم للقرفة بعدد من التأثيرات الهامة على الصحة، كما ذكر موقع "ميديك فوريوم"، ومن هذه التأثرات مايلي:

1- يُظهر الاستهلاك المنتظم للقرفة تأثيرا إيجابيا على مستويات الكوليسترول في الدم ويمنعه من الارتفاع، ويمتلك مكون "السينامالديهيد"، المادة الرئيسية في القرفة، القدرة على تثبيط عمل الأنزيمات المسؤولة عن انتاج الكوليسترول في الجسم، وبالتالي تعمل على تقليل كمية الدهون في مجرى الدم، وأظهرت الدراسات انخفاض مستوى الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية في الدم بعد تناول القرفة.

2- تمنع القرفة تسوس الأسنان، كما أنها تعمل على القضاء على رائحة الفم الكريهة لكونها مضاد طبيعي للبكتيريا، وذلك عبر مزج العديد من أعواد القرفة بالماء الساخن واستخدامها كغسول طبيعي للفم.

3- أكدت الأبحاث المختلفة أهمية القرفة في الشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى التحكم بكمية الطعام المستهلكة.

4- يساعد الاستهلاك اليومي للقرفة في تقليل خطر الإصابة بالخرف، حيث يعمل مركبي "سينامالديهيد" بالإضافة إلى مركب "إبيكاتشين" (مركب مضاد للأكسدة)، على منع تكوين بروتينات تاو في الدماغ التي تسبب مرض ألزهايمر.

5- يؤدي الاستهلاك المنتظم للقرفة إلى تحفيز الدورة الدموية ونقل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، ما يلعب دورا مهما في صحة الجهاز الهضمي، كما أن له تأثير إيجابي على حالة الجراثيم المعوية التي تسبب انتفاخ البطن.

وينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من غرامين من القرفة يوميا، بسبب التأثير الضار للإفراط في تناول القرفة الذي يبدأ بتهيج الجلد، وينتهي بخفقان القلب.