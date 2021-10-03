6 فوائد مدهشة لشرب ماء المخلل

تمثل المخللات نوعا من أنواع المقبلات التي توجد على جميع الموائد، مرافقةً لوجبات الطعام.

وتتجاوز فوائد المخللات ما يوجد بها لتصل إلى ماء المخلل، العصير الغني بالصوديوم والعديد من الفيتامينات المهمة للجسم، وهذه أهم 6 فوائد لماء المخلل:

1-ماء المخلل يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم: وجدت دراسة بأن ماء المخلل يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذي يرتبط بزيادة الوزن والسمنة.

2-فقدان الوزن: يساعد ماء المخلل في كبح الشهية عن طريق تثبيت نسبة السكر في الدم، وفقاً لموقع cleveland clinic الطبي.كما يحتوي ماء المخلل على الكثير من الخل الذي قد يساعدك على إنقاص الوزن.

3-غني بمضادات الأكسدة: عصير المخلل يحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات "سي و إي"، وهما من مضادات الأكسدة الرئيسية. وتحمي مضادات الأكسدة الخلايا من التلف وتكافح السرطان وأمراض القلب وغيرها ولها دور مهم في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

4-محاربة رائحة الفم: حيث يساعد كل من الخل والشبت الموجودين بالمخلل بمحاربة رائحة الفم الكريهة.

5-يساعد على توازن بكتيريا الأمعاء الجيدة والمساعدة في الهضم: ويتم ذلك لأن ماء المخلل الذي يحتوي على كائنات دقيقة مفيدة تسمى البروبيوتيك وهي بكتيريا وخمائر حية ومجهرية، والتي تساعد على الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء الجيدة والمساعدة في الهضم.

6-يخفف تقلصات العضلات: إذا شعرت بتقلص وألم في عضلاتك بعد التمرين، فالسبب قد يكون الجفاف، والحل قد يكون شرب ماء المخلل قبل التمرين، وفقًا لدراسة أشرفت عليها الكلية الأمريكية للطب الرياضي.