7 عوامل تسبب الشيخوخة المبكرة

يلعب نمط الحياة السريع الذي نعيشه دورا كبيرا في تبديد المظهر الشبابي الذي نحاول الحفاظ عليه، حيث تبدأ علامات الشيخوخة الجسدية بالظهور.

ونشر موقع "إيت زيث" تأكيد الدكتور يوجين دي إليوت، على وجود سبعة من العوامل والعادات السيئة التي تجعل الجسد يبدو أكبر من عمره الحقيقي، ونذكر منها:

تؤثر الكحول سلبا على الجسم بتحديد عمره البيولوجي والموت والتسبب بجفاف الجلد والالتهابات واحمرار الوجه وتكسر الشعيرات الدموية مما يسبب شيخوخة الوجه، وأثبتت دراسة متعددة الجنسيات أجريت عام 2019 أن النساء اللواتي يتناولن أكثر من 8 مشروبات في الأسبوع يعانين من خطوط في الوجه العلوي وانتفاخ تحت العين ومفاصل في الفم وفقدان حجم منتصف الوجه والأوعية الدموية الظاهرة مقارنة باللواتي يشربن باعتدال أو يمتنعن عن الشرب.

يظهر عدم شرب كميات كافية من الماء على شكل تجاعيد على الوجه وخطوط رفيعة ودوائر مظلمة، وتؤكد الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، أن كمية السوائل اليومية الكافية هي حوالي 15.5 كوبا يوميًا للرجال وحوالي 11.5 كوبا للنساء، ويشمل ذلك السوائل من الماء والمشروبات والأطعمة، وأوضحت دراسة نشرتها مجلة الجراحة التجميلية والترميمية أن التدخين يضيق الأوعية الدموية ويقلل من دوران الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد مما يسبب الشيخوخة المبكرة.

يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تلف الجلد وتغيرات عميقة في طبقة الكولاجين قد تصل لطبقة الأدمة، وتشمل شيخوخة الجلد مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى جفاف الجلد وحروق الشمس، مما يجعل من الضروري استخدام واقي شمسي لا تقل درجته عن 30 SPF، مع مجموعة واسعة من الحماية ضد أشعة "يو في آي" و"يو في بي".

ونشرت مجلة "كلينيكال ديرماتولوجي" دراسة أكدت فيها أن استهلاك مستويات عالية من الجلوكوز والفركتوز يرتبط بالأحماض الأمينية الموجودة في الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى إتلافها وتثبيط عملية الإصلاح الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى أن الجسم يخضع بكافة أعضائه، بدءا من المخ إلى الجلد، لعملية تجديد ذاتية أثناء النوم، وأكدت الدراسات أن النوم الجيد يعمل على تعافي الجلد والقضاء على شيخوخته بشكل ملحوظ.

ولاحظ الخبراء أن الإجهاد المزمن يؤدي إلى التقدم في العمر على مستوى الخلية، وأكدت كلية الطب في جامعة هارفرد أن الإجهاد المزمن يقصر التيلوميرات (الهياكل في الخلايا والتي تحتوي على معلومات وراثية)، مما يسبب شيخوخة الخلايا بالإضافة إلى التعرض لأمراض القلب والسرطان.