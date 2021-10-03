بايرن يعاني من أول هزيمة بملعبه من فرانكفورت خلال 21 عاما.. فيديو

تعرض بايرن ميونيخ لأول هزيمة بالموسم والأولى أمام أينتراخت فرانكفورت خلال 21 عاما بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حين باغت فيليب كوستيتش أصحاب الضيافة بهدف في الدقيقة 83 ليمنح الزوار فوزا صادما 2-1، اليوم الأحد.

وتسلم كوستيتش الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في شباك الحارس مانويل نوير، مانحا أينتراخت فوزه الأول بالموسم كما أوقف سلسلة من تسعة انتصارات متتالية لبايرن بجميع المسابقات.

ولا يمكن لبايرن إلا أن يلوم نفسه لعدم حسم اللقاء مبكرا بعد أن نال فرصا ذهبية، لكنه يبقى في الصدارة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي سحق أرمينيا بيليفيلد 4-صفر، بمساعدة المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفين.

ويبتعد بروسيا دورتموند وفرايبورج عن القمة بنقطة واحدة.

🦅 Martin Hinteregger and Filip Kostic got the goals to give @Eintracht_Eng a first-EVER win at the Allianz Arena, and end the home side's 30-match unbeaten home run in the #Bundesliga! 👏 pic.twitter.com/AQ6BXzkTwy — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 3, 2021

وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن "الهزائم تؤلم دائما وهذا هو الحال اليوم، أولا لأنها أول هزيمة لنا وثانيا لأنه كان يمكن تجنبها تماما".

وأضاف

"لم نقم ببعض الأمور كما فعلنا في الأسابيع الماضية وتعرضنا للعقاب اليوم".

وواصل "كانت أمامنا الكثير من الفرص للتسجيل".

ويحتل فرانكفورت، الذي حقق انتصاره الأخير في ميونيخ عام 2000 قبل بناء استاد أليانز أرينا، المركز 13 ولديه ثماني نقاط.

تقدم بايرن عندما استغل ليون جوريتسكا خطأ مارتن هنترايجر ليسجل في الدقيقة 29.

وعوض المدافع النمساوي الخطأ سريعا ليتعادل من ضربة رأس بعد ثلاث دقائق.

وكانت الفرص متاحة أمام الفريقين للتقدم قبل الاستراحة وأجبر ألمامي توري الحارس نوير على التصدي ببراعة لتسديدته في الدقيقة 43، بينما سدد سيرج جنابري في القائم من مسافة قريبة بعد دقيقة.

وكان حارس فرانكفورت كيفن تراب تحت الاختبار دائما في الشوط الثاني ومنع جنابري وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي من هز شباكه.

ودفع بايرن الثمن حين انتزع أينتراخت الفوز قبل النهاية عكس سير اللقاء قبل أن يتألق تراب مجددا ليتصدى لمحاولة جوريتسكا في الوقت المحتسب بدل الضائع.