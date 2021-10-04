روسيا تبدأ تصوير أول فيلم في الفضاء

تمت الموافقة على قيام الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو ورائد الفضاء أنطون شكابلروف برحلة إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم روائي طويل بعنوان "التحدي".

وسيبدأ تصوير فيلم "التحدي"، يوم غد الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما أفادت الخدمة الصحفية في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".

التحدي: هو أول فيلم في تاريخ التصوير السينمائي يتم فيه تصوير ممثلة محترفة في الفضاء، وهكذا ستتفوق "روس كوسموس" على ناسا وسبيس إكس، اللتين كانتا ستطلقان نجم هوليوود توم كروز والمخرج دوج ليمان إلى الفضاء للتصوير.

سيساعد رواد الفضاء الروس "طاقم الفيلم" في التصوير. من المخطط أن يقضي الطاقم 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية. من المقرر إنزالهم في سهول كازاخستان في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

قال رائد الفضاء الروسي أوليغ كوتوف، الذي حلق إلى الفضاء ثلاث مرات لوكالة "سبوتنيك":

"ستعاني الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو، اللذان سيذهبان إلى محطة الفضاء الدولية يوم 5 أكتوبر، من الغثيان وتورم الوجه من اندفاع الدم إلى الرأس والصداع النصفي وصعوبة تنسيق الحركات في الأيام الأولى".