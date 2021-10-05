أم تقتل أطفالها بوحشية وتعترف "أردت دخولهم الجنة"

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 24 عاما على إطلاق النار على ابنتها البالغة من العمر عامين، وعلى ابنها البالغ من العمر ست سنوات في ولاية أريزونا الأمريكية.

وخططت الأم التي تدعى إستر كاليجاس لجريمتها مسبقا، حيث قامت بشراء مسدس وأخفته عن زوجها، لتقوم بعد ذلك بإطلاق النار مرتين على صدر ابنتها لتفارق الحياة وثلاث مرات على ابنها الذي كان يحاول الهرب.

وقامت بالاتصال بزوجها لإخباره بالجريمة، ليتصل بدوره بالشرطة والإسعاف، فوجدوا الفتاة قد فارقت الحياة بينما الطفل بحالة حرجة تم نقله إلى المستشفى.

وقالت المجرمة خلال التحقيق إنها أطلقت النار على الأطفال لأنها أرادتهم أن يذهبوا إلى الجنة، وبعد البحث عن تاريخ الأم اكتشفت الشرطة بأنها تعاني من مشاكل نفسية وكانت تتناول مضادات الاكتئاب. وهي متهمة بالقتل والشروع في القتل. وفقا لموقع "فوكس 10 فينيكس".

يذكر أن أم أمريكية أقدمت، في وقت سابق، على قتل أطفالها الخمسة لخوفها عليهم من الشيطان، بحسب قولها.