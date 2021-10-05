مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم تتلألأ في جنيف ودبي

على مدى ثلاثة أيام، يعرض في إمارة دبي مجموعة نادرة من مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم، تمهيدا لبيعها في مزاد علني.

وأفادت قناة العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إمارة دبي تشهد العرض الأول للمجموعة النادرة من مجوهرات هند رستم، تمهيدا لبيعها في مزاد علني يجرى في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمدينة جنيف السويسرية.

بداية من أمس وحتى يوم الخميس، يقام المعرض في مركز دبي المالي العالمي لمجوهرات الفنانة المصرية الراحلة، قبل مشاركتها في المزاد العلني لدار سوذبي العالمية للمزادات في سويسرا، وهي المجموعة النادرة التي تتكون من 8 قطع كاملة، تتشكل من زوج من الأقراط يحمل توقيع ديفيد ويب، مرصعة جميعها بالماس، وسوار عريض وقلادة فاخرة.

ويشار إلى النجمة المصرية الراحلة الملقبة بـ"مارلين مونرو الشرق"، تحمل لقب السيدة الأولى للسينما المصرية، خاصة وأنها شاركت في أكثر من 80 فيلما، وعرف عنها شغفها بعالم الموضة والمجوهرات، ومشاركتها في مزادات بحثا عن أنفس هذه المجوهرات والأحجار، خاصة الماس والياقوت، وتوفيت في العام 2011، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد إصابتها بنوبة قلبية.

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