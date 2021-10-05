تسجيل
21:04 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شريحة من لحم السمك الطازح

    سمك صنف رقم 1 لمحاربة الالتهاب بحسب العلماء منتشر في البحار العربية

    © Photo / pixabay/Shutterbug75
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050350586_0:255:3072:1983_1200x675_80_0_0_070e4a714797eb8538981f8432c538bd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110051050350637-%D8%B3%D9%85%D9%83-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    تعتبر الأسماك من الأطعمة المعروفة بفوائدها الصحية الكبيرة جدا، لكن العلماء حددوا نوعا من الأسماك قادر على دعم الجسم ومحاربة الالتهاب بشكل فعلي، لكن هذا النوع من الأسماك ليس المعروف والشائع والذي قد يتوقها البعض مثل أسماك التونة.

    وتعتبر عملية الالتهاب التي يقوم بها جسم الإنسان من العمليات المفيدة، لأن الجسم يستخدمها لمحاربة الفيروسات وعملية الشفاء السريعة، لكن الالتهاب عندما يصبح مزمنا يتحول إلى حالة خطيرة قد تسبب بعض الأمراض أيضا.

    صورة تعبيرية لدمج الدماغ مع الخلايا الإلكترونية
    © Photo / pixabay/geralt
    أسلاك ودارة في الدماغ تحل مشكلة تؤرق حياة الكثيرين... فيديو
    ويحدث الالتهاب الحاد عندما يتعرض الإنسان لإصابة خطيرة أو مرض، حيث يقوم جهاز الجهاز المناعي لدى الإنسان بإرسال خلايا الدم البيضاء للمساعدة في عملية القضاء على الفيروسات والعلاج، بحسب "Harvard Health Publishing".

    لكن الأمراض المزمنة والإصابات الخطيرة وغيرها من الأمراض والحالات مثل التسمم أو مرض الزائدة أو زيادة الوزن، قد تحول الالتهاب المؤقت إلى حالة مزمنة في الجسم وخطيرة، الأمر الذي قد يستدعي التدخل الطبي العاجل.

    ويطلق العلماء على المركبات أو الأطعمة التي تدعم الجسم في مرحلة الالتهاب بالأدوية أو الأطعمة المحاربة للالتهاب أي التي تساعد الإنسان على تخطي هذه المرحلة الحرجة بسلام وتمنعه من الوصول إلى الالتهاب المزمن.

    نوع من الأسماك يحارب الالتهاب بحسب الدراسات

    بحسب المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، تحتوي كل من أسماك السلمون والماكريل والسردين والرنجة والسلمون المرقط على أعلى مستويات من أحماص "أوميغا 3" الدهنية، أي حوالي من  1 إلى 3.5 جرام لكل وجبة.

    وأكدت أغلب الدراسات أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد أيضا على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والأهم تساعد على محاربة الالتهابات. أهم نوعين من "أوميغا 3" لكسب هذه الفوائد الصحية هما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وكلاهما موجود في الأسماك.

    وترتبط هذه الأحماض الدهنية أيضا بأمراض القلب التاجية وبشكل مباشر مع الوفيات الناتجة عن الامراض القلبية الوعائية.

    عصير السبانخ مع الخضار وعروق النعناع
    © Photo / pixabay/monikabaechler
    خضار شائع يمثل مفتاحا و"طوق نجاة" لحل مشكلات القولون والسرطان
    وبحسب المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية، فإن أفضل الأسماك المضادة للالتهابات التي أثبتتها الدراسات والأبحاث هي اسماك الماكريل.

    وتشمل أسماك الماركيل أو الإسْقُمريّ ‏عدد من الأنواع المختلفة من الأسماك، وغالبها ينتمي إلى صنف أسماك الإسقمريات، وتنتشر بشكل واسع في كل البحار الاستوائية والمعتدلة، أي تتواجد في البحار العربية بكثرة.

    كيف يعالج الماكريل أو الإسقمري الالتهابات في الجسم؟

    يحتوي الماكريل على أعلى نسبة من أحماض "أوميغا 3" الدهنية بين جميع أصناف الأسماك الدهنية حول العالم، بنسبة تصل إلى حوالي من 2.5 إلى 2.6 جرام من دهون "أوميغا 3" في 3 أونصات (100 جرام فقط).

    وأكد المقال أن هذه الأحماض الدهنية الموجودة في الماكريل تساعد في تقليل الالتهاب المزمن في جسم الإنسان، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض خطيرة مختلفة.

    وبحسب مجلة "Nutrients"، تتحكم أحماض أوميغا 3 بإنتاج الجسم للسيتوكينات. يمكن أن تصبح بروتينات السيتوكين هذه إما "مسببة للالتهابات" أو "مضادة للالتهابات" في جسم الإنسان، وتعمل على تقليل مستويات المواد المسببة للالتهابات.

    كشفت تقارير علمية أن الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميغا 3 الدهنية أدى إلى انخفاض مستويات هذه المؤشرات الحيوية المسببة للالتهابات لدى بعض المرضى مثل مرضى السكري والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

    انظر أيضا:

    صحيفة: الملكة إليزابيث تملك نفقا سريا يصل قصرها ببار لشرب المارتيني... صور وفيديو
    العين الأغرب في التاريخ عمرها 390 مليون عام تقدم "طريقة مختلفة للرؤية"... صور وفيديو
    خضار شائع يمثل مفتاحا و"طوق نجاة" لحل مشكلات القولون والسرطان
    أسلاك ودارة في الدماغ تحل مشكلة تؤرق حياة الكثيرين... فيديو
    "هابل" يرصد "رقصة خطيرة" تقلب مصير مجرتين "رأسا على عقب"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف أفراد عرقية هزارة على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    باميان... مدينة الكهوف والصخور في أفغانستان
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك