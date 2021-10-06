وفاة أكبر معمر في فرنسا لقب بـ"القرش" بسبب عمله... صور وفيديو

ودعت فرنسا أكبر مسنيها عمرا، أمس الثلاثاء، الذي لقب في حياته الطويلة والصاخبة التي قضاها بين البحر واليابسة بـ"القرش" نظرا لعمله في صيد الأسماك.

توفي الصياد العريق جول ثيوبالد، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 112 عاما، بعد أن "اصطاد" أيضا لقب أكبر معمر في فرنسا عام 2019، بعد تقاعده من مهنة صيد الأسماك.

وقالت مندوبة حياة المسنين في مدينة فور دو فرانس عاصمة مارتينيك، بولين دوندون، إن الراحل ثيوبالد كان "جزء من تراث مارتينيك الذي اختفى بوفاته".

وبحسب موقع "martinique" الفرنسي، توفي ثيوبالد، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 112 عامًا، بعد أن أصبح في عام 2019، أكبر رجل مسن في فرنسا خلفا لسلفه، شارينتيس روجر أوفين، الذي حمل لقب أكبر مسن لغاية 2019 السنة التي رحل فيها عن عمر 111 عاما.

وعمل جول ثيوبالد كصياد وأطلق عليه أفراد عائلته وأصدقائه لقب "القرش"، وعاش إلى لحظة رحيله في منزله إلى جانب البحر في منطقة بوانت دي نيغرس، مع ابنه الأصغر كريستيان.

وولد ثيوبالد رسميا في الـ17 من أبريل/ نيسان من عام 1909 في روبرت، ويتوقع أنه قد ولد قبل ذلك بعامين، وتأخر في تسجيل تاريخ ميلاده.