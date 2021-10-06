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    جسم الإنسان في مشهد تشريحي

    علامات مبكرة تنذر ببداية أكثر 8 أمراض خبيثة انتشارا

    © Photo / pixabay/geralt
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    تعد بعض أنواع مرض السرطان من أكثر الأمراض الخبيثة شيوعا وانتشارا، والتي تتطلب العلاج والتدخل الطبي السريع من أجل محاولة الحد من انتشار الخلايا السرطانية قبل فوات الأوان، لذلك تعتبر عملية الكشف المبكر عن هذه الأمراض من أهم عوامل نجاح العلاج.

    يزود مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا المواطنين بالمعلومات والمعطيات والأعراض التي يحتاجها السكان في عملية الكشف المبكر عن الأمراض والآفات الصحية من أجل اتخاذ التدابير العلاجية السريعة ووقف تداعيات الأمراض على الأفراد، ومن ضمن قائمة هذه الأمراض تدخل أمراض السرطان الأكثر انتشارا في العالم.

    شريحة من لحم السمك الطازح
    © Photo / pixabay/Shutterbug75
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    ويحذر مركز السيطرة من أن هذه الأعراض قد تكون ناتجة عن حالات مرضية مختلفة، ليست فقط مرض السرطان، لذلك يجب مراجعة الطبيب المتخصص عن ملاحظتها في جسم الإنسان.

    ونشرت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية مقالا كشفت فيه عن أهم الأعراض المبكرة الشائعة لأكثر 8 أنواع من مرض السرطان انتشارا في العالم، وهي كالتالي:

    1- سرطان الرئة... خسارة الوزن!  

    نوه مركز السيطرة على الأمراض، إلى أن "لدى الأشخاص أعراض مختلفة لسرطان الرئة. حيث عانى بعض الأشخاص من أعراض مرتبطة بالرئتين. بينما يعاني البعض الآخر من أعراض عامة"، لكن المشكلة تتمثل في أن هذه الأعراض قد لا تظهر على بعض المصابين بسرطان الرئة حتى يتطور المرض في أجسادهم.

    وتشمل قائمة أعراض سرطان الرئة: السعال المستمر المتزايد والذي قد يترافق مع بعض الدماء، والآلام المستمرة في الصدر، والشعور بضيق في التنفس مع صوت صفير أثناء التنفس، والتعب الشديد طوال الوقت وفقدان الوزن بدون سبب معروف.

    2- سرطان الجلد... الشامة مؤشر خطير  

    أشار مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، إلى أن "التغييرات التي يلاحظها الإنسان في الجلد هي العلامة الأكثر شيوعا لسرطان الجلد. قد تكون هذه التغييرات جديدة، أو حالات مثل وجود قرحة لا تلتئم، أو تغير في شكل الشامة.. لكن ليست كل سرطانات الجلد متشابهة".  

    عصير السبانخ مع الخضار وعروق النعناع
    © Photo / pixabay/monikabaechler
    خضار شائع يمثل مفتاحا و"طوق نجاة" لحل مشكلات القولون والسرطان
    ومن الأعراض التي قد تدل على وجود سرطان الجلد، عدم انتظام شكل الشامات (وجود جزأين مختلفين في الشكل لشامة واحدة)، وحدود الشامات خشنة وغير منتظمة، ألوان مختلفة للشامات، حجم الشامة الكبير، تغير ملحوظ في شكل وحجم الشامة خلال أسابيع أو أشهر.

    3- سرطان القولون والمستقيم... شعور غريب قد يرافقك

    يقول مركز السيطرة على الأمراض، إن "أمراض القولون والمستقيم وسرطان القولون والمستقيم لا تسبب دائما أعراضا جانبية، خاصة في البداية. وهذا هو السبب الذي يجعل من الفحص المنتظم للكشف عن سرطان القولون والمستقيم أمر مهم للغاية".

    لكنه نوه إلى أن الأعراض قد تشمل، تغيرات في حركة الأمعاء، وملاحظة وجود علامات للدماع في البراز، الإسهال والإمساك المتكرر، الشعور بعدم الإفراغ الكامل، آلام مستمرة في البطن، نقص الوزن غير المبرر.

    4 - سرطان البروستاتا... شعور غريب أثناء التبول

    وضح مركز السيطرة على الأمراض أن "الأشخاص قد يعانون من أعراض مختلفة لسرطان البروستاتا. بعض الرجال ليس لديهم أعراض على الإطلاق".

    وشدد إلى ضرورة مراجعة الطبيب عند الشعور بالأعراض التالية: وهي الصعوبة في بدء التبول، وضعف أو انقطاع تدفق البول، وكثرة التبول خاصة في الليل. بالإضافة إلى صعوبة إفراغ المثانة بالكامل، وألم أو حرقة أثناء التبول، ولحظ وجود دم مع البول أو وجود سائل منوي، كما قد يترافق مع ألم مستمر في الظهر أو الوركين أو الحوض، أو الشعور بالألم عند القذف.

    صورة تعبيرية لدمج الدماغ مع الخلايا الإلكترونية
    © Photo / pixabay/geralt
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    5 - سرطان المبيض... انتفاخ في البطن وشعور غريب عند تناول الطعام

    يقول مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا (CDC)، إن سرطان المبيض قد يتسبب بظهور العلامات والأعراض التالية، حيث يجب مراجعة الطبيب عند كشفها.

    وتشمل قائمة الأعراض، النزيف مهبلي (خاصة إذا كنات المرأة قد تجاوزت سن اليأس)، أو لحظ إفرازات من المهبل غير طبيعية. قد تترافق الأعراض مع الم أو ضغط في منطقة الحوض، وآلام في البطن أو الظهر، أو انتفاخ للبطن. بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء بسرعة كبيرة أو صعوبة في الأكل.

    6 - سرطان الثدي... إفرازات غريبة

    تختلف أعراض سرطان الثدي من شخص إلى آخر، ولا تظهر على بعض الأشخاص أي علامات أو أعراض، الأمر الذي يستدعي ضرورة الفحص المستمر (كل 6 أشهر تقريبا أو كل عام).

    وأشار المركز إلى وجود عدة علامات تحذيرية وهي: لحظ وجود نتوء أو تكتل جديد في الثدي أو الإبط أو سماكة وتورم أو تهيج في جزء من الثدي. لحظ شدّ في منطقة الحلمة وألم ووجود إفرازات غريبة مع أثر للدماء، وتغير في شكل وحجم الثدي ووجود ألم.

    7 - سرطان الرحم... نزيف غير طبيعي

    قد يتسبب سرطان الرحم في إفرازات مهبلية أو نزيف غير طبيعي بالنسبة للمرأة المصابة، وقد تلحظ وجود نزيف غير طبيعي بسبب شدته أو عند حدوثه بعد انقطاع الطمث.

    وقد يسبب سرطان الرحم أعراضا أخرى، مثل الألم أو الضغط في منطقة الحوض، ويشدد مركز السيطرة على الأمراض: "إذا كنت تعانين من نزيف غير طبيعي، خاصة إذا كنت قد مررت بالفعل بانقطاع الطمث، فاستشيري الطبيب على الفور".  

    8 - سرطان عنق الرحم... إفرازات غريبة

    لا تظهر أعراض سرطان عنق الرحم، في بعض الأحيان، في وقت مبكر، لكن قد يتسبب سرطان عنق الرحم المتقدم بحدوث نزيف أو إفرازات من المهبل "غير طبيعية" بالنسبة للمرأة، مثل النزيف بعد ممارسة الجنس.

    وأوصى مركز السيطرة على الأمراض باستشارة الطبيب على الفور في حال رصد هذه الأعراض أو أي تغيرات غريبة في منطقة الحوض بشكل عام وفي الرحم بشكل خاص.

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