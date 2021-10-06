طريقة جديدة وسريعة لتشخيص ارتجاج المخ

وذكر موقع "الطبي" أن الطريقة المعتمدة حديثا هي تقنية مسح العين، والتي تساعد على تشخيص الإصابة بارتجاج الدماغ بفاعلية.

وتعتمد الطريقة الجديدة على قياسات العين الطبيعية المخزنة في هذه التقنية، من خلال تتبع العين لمدة 60 ثانية، ما يظهر مدى إمكانية وجود خلل في هذه القياسات، وبالتالي يكون المخ قد تعرض لارتجاج.

وتوصلت الشركة المطورة لهذه التقنية إلى هذه النتائج بعد أن استخدمت بيانات 1655 شخص خضعوا للمتابعة لمدة عام كامل، ومن خلال هذه البيانات، طورت الشركة خوارزميات ونماذج لتحديد المؤشر الإيجابي والسلبي للإصابة بارتجاج المخ.

يشار إلى أن هذا الاختبار هو الأول من نوعه في مجال تشخيص ارتجاج المخ بشكل سريع، وبنسبة دقة بلغت 82%، ما دفع إدارة الغذاء والدواء إلى استخدام هذه التقنية بعد التحقق من فعاليتها.