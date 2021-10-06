الأهلي يتلقى صدمة جديدة بعد إصابة الحارس البديل.. بعد الشناوي

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، بأن مصطفى مخلوف، حارس النادي الأهلي المصري الجديد، تعرض للإصابة في مران الفريق بالأمس.

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI بعد خسارته لقبي الدوري والسوبر المحليين.. موسيماني يوجه رسالة إلى الأهلي ، مساء اليوم الأربعاء، بأن مخلوف، القادم من نادي الترسانة القاهري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تعرض للإصابة وذهب، فعليا، للمستشفى، خلال مران النادي، من أجل الاستعداد لمقابلة فريق الحرس الوطني بطل دولة النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الجماهير المصرية على موعد، أمس الثلاثاء، مع صدمة قوية قبل مباراة ليبيا الجمعة المقبلة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري لكرة القدم، لم يتمكن من إكمال التدريبات في معسكر "الفراعنة" نتيجة لتعرضه لإصابة بكدمة.

ويذكر أن الأهلي قد أدى مرانه، صباح اليوم الأربعاء، تمهيدا لبدء الماراثون الأفريقي، حيث يحاول الفريق العمل على الفوز ببطولة أفريقيا لدوري الأبطال للمرة الثالثة، على التوالي.

ويشار إلى أن بعثة الأهلي المصري ستطير إلى النيجر، في 14 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة نظيره الحرس الوطني.

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